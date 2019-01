Nuevas denuncias contra Medimás en Barranquilla por falta de medicamentos

Caracol Radio conoció la historia de Edilberto García, un paciente diagnosticado con cáncer que ha hecho metástasis en su pulmón y riñon derecho, así como en su páncreas. Asegura que desde que la EPS Medimás cambió de proveedor de medicamentos, no ha recibido los fármacos desde la solicitud que realizó en diciembre pasado para controlar la metástasis.

"Este proveedor es Century Farma. En Medimás me notificaron el cambio de proveedor a través de un correo en donde solo dejaron un teléfono para comunicarme, pero llevo semanas intentando comunicarme y no ha sido posible", señala García.

Agregó que "ante mi desesperación me acerqué a Medimás y lo que me dijeron es que con el nuevo proveedor se busca mejorar la atención y que son ellos los que se comunicarán conmigo para hacerme llegar los medicamentos a mi vivienda, pero no puedo esperar a que esto suceda".

Otra historia es la que afronta Ulises Álvarez Navarro, quien padece de leucemia linfocítica crónica y desde diciembre también está a la espera de Ibrutinib, medicamento ordenado por el oncólogo debido a que las quimioterapias que le practicaban dejaron de hacer efecto.

"En octubre nos ordenaron tres frascos de los cuales solo recibimos uno; hemos instaurado tutelas pero hasta la fecha no hemos recibido el medicamento", indicó Tulia Yepes, compañera sentimental.

"Me dieron teléfonos de Century Farma con sede en Bogotá y nunca me responden. La única vez que lo hicieron me dijeron que en dos días podría acercarme a la IPS para buscar el fármaco pero ya han pasado semanas y esto no ha ocurrido", indicó.

Caracol Radio se comunicó con Medimás para conocer su posición sobre las denuncias de los pacientes y aseguraron que "estamos estudiando los casos".