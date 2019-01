Antioquia ocupa el primero lugar en violencia contra líderes sociales

Antioquia es el departamento con más agresiones a líderes sociales, políticos y comunales, así lo revela el informe de violencia contra líderes publicado por la Misión de Observación Electoral donde analiza las situaciones reportadas entre el 1° de enero de 2018 y 9 de enero de 2019. En el documento Antioquia ocupa el primer lugar con 55 víctimas, 29 de ellas asesinadas y otras 19 amenazadas.

Gerardo Vega, Director de la Fundación Forjando Futuros menciona que esta situación genera preocupación porque no hay políticas públicas encaminadas detener las alarmantes cifras.

“Antioquia ha sido desafortunadamente el departamento con más agresiones, no se ve que haya una política departamental en la línea de proteger la vida de los líderes, no se dice nada, no se habla, no encuentra uno pronunciamientos de las autoridades locales, ni departamentales” indicó el director de la fundación.

Para la MOE es alarmante que el 73% de los asesinatos a nivel nacional hayan ocurrido en los territorios del Postconflicto. Además se detalla que el 89 de las 330 víctimas en Colombia (26,9%) registradas durante el período monitoreado, tienen filiación política clara.

El último caso sucedió en el Municipio de El Peñol, donde fue asesinado con arma blanca el líder político Samuel Gallo.