Siete mujeres influyentes y destacadas del #HayCartagena19

Artistas, escritoras y activista que provienen de diversos países: Nigeria, Japón, Chile, Estados Unidos, Colombia, Irán, Reino Unido, y que luchan por la igualdad y la libertad desde lo visceral y lo estético, coinciden en algunos puntos en común, visiones de mundo e imaginarios. Estas poderosas mujeres abortan temáticas como los retos de vivir en paz ante la violación de los derechos humanos. Reflexionan sobre una literatura construida desde la experiencia y su relación con el periodismo y debaten sobre género y diáspora africana. Abordan el dolor y la memoria de un país que vivió el conflicto armado para transformarlo en obra de arte; y el feminismo y la acción de la literatura en tiempos de dictadura.

Ellas son siete mujeres referentes invitadas al #HayCartagena19 que se celebrará del 31 de enero al 3 de febrero:

Chimamanda Ngozi Adichie

La escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie es una autora de ficción y ensayo fundamental para entender la literatura contemporánea. Conversará sobre su aclamado libro Todos deberíamos ser feministas, y de cómo la literatura sirve de puente para explorar temas reciales, de género y diáspora. Además, hablará sobre la cercanía entre el trabajo periodístico y el literario, tomando como punto de partida las reflexiones de Gabriel García Márquez.

Charla Inaugural Gabriel García Márquez.

Chimamanda Ngozi Adichie en conversación con Alma Guillermoprieto

Chimamanda Ngozi Adichie conversará sobre las temáticas en su obra y sobre su libro Todos deberíamos ser feministas con la periodista Mabel Lara y en presencia de la ministra de Cultura Carmen Inés Vásquez y más de 20 escritoras afrodescendientes de diferentes regiones del país.

Diamela Eltitt

Diamela Eltit (Chile) comenzó a publicar su obra en una sociedad sometida a la censura. Como performance de resistencia al régimen de Pinochet, Eltit leyó en un prostíbulo un fragmento de Lumpérica, su primera novela. En su último libro, Sumar, la autora narra la tragedia que la explotación capitalista supone para los vendedores ambulantes y muchos otros ciudadanos.

Ires y venires de una militante de izquierdas.

Diamela Eltit, Patricia Lara y Laura Restrepo en conversación con Marta Orrantia

Diamela Eltit en conversación con Giuseppe Caputo

#MeToo. Brigitte Baptiste, Giuseppe Caputo, Diamela Eltit y Cristina Morales en conversación con Margarita Valencia

Shirin Ebadi

La primera mujer musulmana y primera ciudadana iraní en recibir el Premio Nobel de la Paz (2003) es una abogada que, con 23 años, también se convirtió en una de las primeras mujeres jueces del país y, con 30, en una de las primeras magistradas de Teherán. Actualmente exiliada en Londres (Reino Unido), sigue trabajando por los derechos humanos y la democracia, llevando el mensaje que plasma en su libro autobiográfico, Hasta que seamos libres, a cada lugar que visita. Desde su propia experiencia, alejada de su país, pero con Irán siempre entre sus palabras, Shirin Ebadi hablará sobre el valor de la libertad y la importancia de luchar por los derechos.

Libertad y derechos humanos. Conferencia de Shirin Ebadi

Shirin Ebadi en conversación con Catalina Gómez

Yōko Tawada

La japonesa Yoko Tawada, fue una de las revelaciones literarias de 2018. Premio Akutagawa, el máximo galardón de las letras niponas, nos deleita con su obra Memorias de una osa polar, una fábula moderna protagonizada por una madre, un hijo y una abuela con una peculiaridad: son osos polares. De esta manera, Tawada recorre buena parte del siglo XX y los acontecimientos históricos que lo marcaron a través de este curioso punto de vista, el de unos osos con raciocinio y sentimientos propios de los humanos, que viven en circos o actúan en zoos, pero que también escriben sus memorias.

Yoko Tawada en conversación con Ana Cristina Restrepo

Deirdre McCloskey

Profesora distinguida de Economía, Historia, Inglés y Comunicación en la Universidad de Illinois de Chicago desde el año 2000, y graduada en Economía por la Universidad de Harvard, Deirdre McCloskey ha escrito 17 libros y más de 400 artículos de teoría económica, historia económica, filosofía, retórica, feminismo, ética y leyes. Desde 2007 ha recibido 7 doctorados honoris causa. Su último libro, Bourgeois Equality: How Ideas, Not Capital or Institutions, Enriched the World, es un estudio de la historia social y económica de Europa. En 1995 emprendió el camino a ser mujer y en 1999 lo contó en su libro auto- biográfico, Crossing: A memoir.

Cómo las ideas enriquecieron el mundo. Deirdre McCloskey en conversación con Alejandro Gaviria

Camino hacia ser mujer. Deirdre McCloskey en conversación con Rosie Boycott

Doris Salcedo

Doris Salcedo estudió Bellas Artes en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá y, desde que arrancó su carrera como artista plástica, ha dado forma a las historias de violencia y despojo que ha dejado el conflicto armado en Colombia. Como una de las artistas contemporáneas más prominentes del momento, su trabajo ha sido expuesto en museos de arte de la talla del MoMA (Nueva York), Tate Modern (Londres), Centro Pompidou (París) y el Museo Reina Sofía (Madrid).

Doris Salcedo en conversación con Juan David Correa

Zadie Smith

La escritora Zadie Smith (Reino Unido) debutó en el año 2000 con Dientes blancos, emocionando a lectores alrededor del mundo. Con otras tres novelas publicadas y dos libros de ensayos, su obra aborda reiteradamente la raza, la desigualdad social y la trascendencia de los lazos de amistad. En su recién publicado libro, Feel Free, combina elementos autobiográficos con comentarios sobre la cultura en la que estamos absortos.

Zadie Smith en conversación con Carolina Sanín

