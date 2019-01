Ya llega la gran fiesta de las ideas: el Hay Festival Cartagena 2019

Si a usted dejó para última hora programarse para el evento cultural más relevante de Colombia durante la última semana de enero, la información que sigue le interesa: quedan pocos días para que comience la fiesta más grande de la literatura, las artes y las ideas de Colombia: el Hay Festival Cartagena 2019.

Sí, todavía puede coordinar su viaje a una de las ciudades más hermosas de América Latina y aún está a tiempo de comprar sus entradas para disfrutar alguna de las casi 90 actividades -entre charlas, clubes de lectura y conciertos- que se realizarán del 31 de enero al 3 de febrero próximos en Cartagena.

Las boletas se pueden comprar desde 35.000 pesos a través de la página web www.hayfestival.org/cartagena y también se pueden adquirir de manera física, a partir del 28 de enero, en la taquilla del Claustro La Merced, al lado del Teatro Adolfo Mejía.

¿Razones para correr ya a buscar sus entradas? Muchas. La XIV versión del Hay Festival Cartagena reunirá a más de 150 escritores, músicos, científicos, artistas, periodistas, ilustradores e intelectuales de todos los rincones del mundo para conversar y reflexionar sobre temas tan variados como los activismos del siglo XXI, el alzhéimer, las plantas en vías de extinción, los filósofos más revolucionarios de la historia, el cambio climático, la geopolítica, el fenómeno migratorio en América Latina, la gastronomía afrocaribeña, la economía naranja, el futuro de Colombia y la necesidad de desconectarse y entregarse al silencio en esta era dominada por el ruido y las redes sociales.

Si eso no basta para convencerlo, el Hay Festival Cartagena 2019 también ofrecerá la oportunidad de gozar de lo mejor de la música, con charlas y conciertos de artistas como Totó La Momposina, reconocida cantaora colombiana de cumbia, bullerengue y fusión con más de medio siglo de recorrido; la compositora y música colombiana Mónica Giraldo; el saxofonista David Sánchez, ganador del Grammy y quien ofrecerá un concierto de jazz en el que unirá la música africana con las melodías tradicionales de su natal Puerto Rico; el mexicano Joselo Rangel, guitarrista del legendario grupo de rock en español Café Tacvba, que además es autor de la reciente novela Los desesperados; César Pagano, galardonado escritor, periodista, investigador, melómano y fundador del icónico bar El Goce Pagano en Bogotá, y el famoso “rey del merengue”, el dominicano Wilfrido Vargas, que en 2018 recibió un Grammy Latino, celebró 50 años de carrera musical y publicó su autobiografía Me volviste loco, Wilfrido.

Si lo suyo es la literatura entonces prepárese, porque el Hay Festival Cartagena 2019 celebrará el trabajo de algunos de los mejores escritores del momento, entre ellos Mircea Cartarescu, el prodigio de las letras rumanas contemporáneas y quien para muchos expertos es un seguro candidato a ganarse el Premio Nobel de Literatura; la nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, novelista, ensayista y dramaturga reconocida mundialmente por su lucha por la igualdad de género y por novelas tan maravillosas como Americanah y Medio Sol amarillo y por los ensayos El peligro de la historia única y Todos deberíamos ser feministas; la escritora británica Zadie Smith, quien debutó en el año 2000 con Dientes blancos y hace unos años fue elegida por la BBC como una de las 20 personas más influyentes de la cultura británica; la japonesa Yoko Tawada, una de las revelaciones literarias de 2018, con su libro Memorias de una osa polar, y la española Cristina Morales, ganadora del premio Herralde de novela del año pasado con el libro Lectura fácil.

También estarán presentes el cubano Leonardo Padura, la chilena Diamela Eltitt, el mexicano Álvaro Enrigue Soler, la canadiense Madeleine Thien, el español Manuel Vilas y el escritor y abogado franco-británico Philippe Sands, quien ha trabajado en casos sobre Augusto Pinochet en Chile, la guerra de Yugoslavia, el genocidio de Ruanda, la invasión de Irak o la bahía de Guantánamo. A ellos se sumará un nutrido grupo de reconocidos escritores colombianos entre los que se encuentran Laura Restrepo, Mario Mendoza, Jorge Franco, Santiago Gamboa, Carolina Sanín, Giuseppe Caputo y Juan Gabriel Vásquez.

En el campo de la poesía habrá una gala en la que una decena de poetas de Europa y América Latina compartirán con los espectadores del Hay Festival Cartagena algunos ejemplos de su extraordinario trabajo. Además, varios de ellos participarán en enriquecedoras charlas, como la colombiana Piedad Bonnett, la galardonada poetisa y ensayista argentina Tamara Kamenszain y la española Luna Miguel.

Uno de los platos fuertes de esta edición será el espacio que tendrán los distintos activismos del siglo XXI con invitados especiales como Shirin Ebadi, primera mujer musulmana y primera iraní en recibir el Premio Nobel de Paz (2003); la premiada conferencista británica Sarah Corbett, que usa trabajos hechos a mano y mensajes certeros para hacer activismo sobre temas de justicia social, y Michael Pollan, escritor y activista estadounidense, quien vendrá a Cartagena para presentar su nuevo libro Cómo cambiar tu mente. Lo que nos enseña la ciencia de los psicodélicos sobre la conciencia, la muerte, la adicción, depresión y trascendencia.

En el ámbito de la economía, el Hay Festival Cartagena 2019 incluye en su programación a Deirdre McCloskey, quien ha escrito 17 libros y más de 400 artículos de teoría e historia económica, filosofía, feminismo, ética y leyes. Conocida como Donald McCloskey hasta 1995, cuando emprendió el camino a ser mujer, hablará de su travesía de transformación y conversará además sobre su último libro, Bourgeois Equality: How Ideas, Not Capital or Institutions, Enriched the World, un estudio de la historia social y económica de Europa.

También estarán Carlos Magdalena, botánico español radicado en Reino Unido que es llamado “el mesías de las plantas” por su trabajo para rescatar del olvido a decenas de especies de flora en peligro de extinción; el médico, diplomático y escritor francés Jean Christophe Rufin, uno de los fundadores de Médicos sin Fronteras y quien fue presidente de Acción contra el Hambre; el físico español José Ignacio Latorre, experto en un tema tan desconocido como fascinante, la era cuántica, catedrático de Física Teórica en la Universidad de Barcelona, investigador en el Center for Quantum Technologies de Singapur y director del Centro de Ciencias de Benasque Pedro Pascual; Dale Bredesen, autor del libro que podría transformar todo lo que se sabe y se dice sobre la enfermedad degenerativa más amenazante del momento: el alzhéimer, y Wolfram Eilenberger, filósofo, periodista y escritor alemán cuya pasión es la aplicación de ideas filosóficas en la vida cotidiana, que este año publicó el bestseller traducido a más de 20 idiomas Tiempo de magos: El gran decenio de la filosofía 1919 – 1929, la historia de cómo cuatro genios (Ludwig Wittgenstein, Walter Benjamin, Ernst Cassirer y Martin Heidegger) revolucionaron la filosofía y cambiaron nuestra forma de entender el mundo.

El Hay Festival siempre tiene un espacio importante para reflexionar sobre el oficio periodístico. Por eso, a Cartagena irán Mark Thompson, presidente de uno de los periódicos más importantes del mundo, The New York Times; Xavi Ayén, periodista y escritor español que ha entrevistado a 24 premios Nobel de Literatura y presentará la nueva edición de su libro Aquellos años del Boom. García Márquez, Vargas Llosa y el grupo de amigos que lo cambiaron todo; la reconocida reportera mexicana Alma Guillermoprieto, ganadora del premio Princesa de Asturias de Comunicación 2018; Gustavo Gorriti, periodista peruano, director y fundador de IDL-Reporteros, la primera publicación electrónica de periodismo investigativo sin ánimo de lucro en Perú, y la periodista mexicana Lydia Cacho, también activista y escritora dedicada a la investigación de temas de género, violencia, infancia, derechos humanos y crimen organizado, que en 2018 publicó el libro #EllosHablan. Testimonios de hombres, la relación con sus padres, el machismo y la violencia.

¿No es suficiente? Cartagena recibirá a Doris Salcedo, una de las artistas contemporáneas colombianas más prominentes de la actualidad, y será además el escenario para presentar el documental El testigo: Caín y Abel, que la británica Kate Horne hizo sobre el reconocido reportero gráfico Jesús Abad Colorado, que ha dedicado 25 años de su vida a retratar el conflicto armado en Colombia.

“Queremos que la gente deje de pensar que el Hay Festival de Cartagena es un evento exclusivo de escritores para escritores. Esta es una fiesta enorme en la que caben todas las artes y a la que puede asistir cualquier persona curiosa, interesada en divertirse, inspirarse y conversar sobre el mundo en que vivimos”, asegura la directora Internacional del Hay Festival, Cristina Fuentes La Roche.

Al igual que en años anteriores, habrá una programación paralela en Medellín, del 30 de enero al 1 de febrero, que esta vez contará además con una agenda particular en el municipio de Jericó, el 26 y 27 de enero.

También se llevará a cabo el Hay Comunitario, con el que el Festival hace presencia en distintas localidades del departamento de Bolívar para que sus habitantes compartan y gocen de manera gratuita de varias charlas. Este año, algunas de esa conversaciones serán con la famosa historiadora Diana Uribe, la periodista y escritora de libros para niños Pilar Lozano y el escritor Jorge Franco. Y como parte de la expansión de su alcance cultural, habrá una serie de conferencias muy interesantes dirigidas a estudiantes en el marco del Hay Joven, que en esta oportunidad se llevarán a cabo en la Fundación Universitaria Los Libertadores, con entrada gratuita.

Y si a última hora logró coordinar todo para no perderse el Hay Festival Cartagena 2019, le hacemos una invitación muy especial (que también recibieron los autores): done un libro nuevo -o varios, si quiere- para que, a su vez, ese libro sea donado a las bibliotecas públicas del departamento de Bolívar.

Es cierto que dejar las cosas para última hora no suele ser bueno. Pero siempre hay razones de peso para solucionarlo.

Toda la programación del Hay Festival puede ser consultada en la página web www.hayfestival.org/cartagena.