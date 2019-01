Policía captura 23 presuntos delincuentes en Cartagena

En operativos desplegados por los diferentes barrios de la ciudad, uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena lograron capturar 23 presuntos delincuentes, inmersos en delitos como: Porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, hurto, lesiones personales, receptación, y fuga de presos.



Porte ilegal de armas de fuego.



El Grupo de Operaciones Especiales “GOES” en una intensa persecución por toda la vía de ternera capturó a “El Jhonatan” y “El Luchito” de 19 y 23 años de edad, quienes minutos antes habían despojado a un ciudadano de un celular marca Samsung J7, intimidándolo con arma de fuego. Los particulares que se movilizaban en una motocicleta de placas CWD-39E se les encontró el celular hurtado y un arma de fuego tipo revólver calibre 38. Los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.



De Igual forma, mediante actividades de registro, control e identificación a personas por parte de funcionarios del cuadrante en la variante Mamonal Gambote fueron capturados “El Melkin” y “El Jean” de 20 y 27 años de edad, quienes se movilizaban en una motocicleta de forma sospechosa por ese sector. Al momento de practicarles el registro personal se les encontró un revólver marca Smith & Wesson calibre 38 con cinco cartuchos. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.



De la misma manera, por información de la ciudadanía a la patrulla del cuadrante en el Barrio 20 de Julio fueron capturados “El John” y “El Javier” de 19 y 21 años de edad, oriundos de Venezuela, quienes habían hurtado una motocicleta a un particular intimidándolo con arma de fuego. La oportuna reacción de las patrullas del cuadrante permitió interceptarlos y detenerlos. En el procedimiento les fue encontrada un arma de fuego tipo revólver calibre 38. Los capturados, el arma de fuego y la motocicleta recuperada fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.



Capturados por hurto.



Patrullas del cuadrante 1-4 pertenecientes al CAI de Bocagrande, en la carrera 1 con calle 7, dieron captura a un particular conocido como “El Aarón” de 20 años, a quien una multitud lo venía persiguiendo ya que había hurtado mediante la modalidad de raponazo un bolso a una ciudadana, por lo que fue necesario interceptarlo y capturarlo. Al momento de practicarle un registro personal le fueron encontrados los objetos hurtados, por lo que fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.



En labores de vigilancia y control en el barrio El Recreo, fue capturado “El Camilo” de 36 años de edad, quien había ingresado a una vivienda y hurtado varios elementos. La oportuna reacción del cuadrante permitió la detención del particular y la recuperación de los elementos. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

De igual forma, fue aprehendido un menor de edad de 15 años, conocido como “El Yonis”, quien en compañía de dos sujetos le hurtaron a un particular un celular y $180.000. El oportuno aviso a la patrulla del cuadrante permitió la detención del adolescente y la recuperación de los elementos hurtados. El adolescente fue dejado a disposición de la autoridad competente.



Capturados por receptación.



En operativos de registro y control en el barrio Los Almendros, frente a la urbanización Campo Verde, fue capturado “El Nordel” de 34 años de edad, quien tenían en su poder un celular marca Huawei el cual al ser verificado en el sistema de registros de terminales móviles, figuraba como hurtado desde el año 2017. El particular fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de receptación.



Así mismo, uniformados del cuadrante Piedra Bolívar capturaron a un particular conocido como “El Mauro” de 29 años, quien se movilizaba a bordo de una motocicleta y quien tenían en su poder un celular marca Samsung J2 el cual al ser verificado en el sistema de registros de terminales móviles, figuraba como hurtado. El detenido fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de receptación.



De igual forma, frente a la Universidad de Cartagena los uniformados adscritos al cuadrante 5-1 del CAI Piedra Bolívar, capturaron a un ciudadano de 40 años de edad, quien se movilizaba a bordo de una motocicleta y quien portaba un celular marca Samsung J5 Galaxy el cual al ser verificado en el sistema de registros de terminales móviles, figuraba como hurtado. El particular fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de receptación.



En otros operativos en el Barrio El Bosque, uniformados del cuadrante 5-6 capturaron a un particular conocido como “El Johnsito” de 33 años, quien tenían en su poder un celular marca Huawei el cual al ser verificado en el sistema de registros de terminales móviles, figuraba como hurtado. El detenido fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de receptación.



Continuando con los operativos contra el hurto de celular, en el barrio La Esperanza, calle Cubero de los Niños, fue capturado “El Amador” de 24 años de edad, quien se movilizaba a bordo de una motocicleta y quien portaba un celular marca Samsung J2 el cual al ser verificado en el sistema de registros de terminales móviles, figuraba como hurtado. El particular fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de receptación.



En inmediaciones del barrio Tacarigua, uniformados del cuadrante 5-12, capturaron a “El Rafa” de 20 años de edad, quien se movilizaba a bordo de una motocicleta y quien portaba un celular marca Samsung galaxy el cual al ser verificado en el sistema de registros de terminales móviles, figuraba como hurtado. El particular fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de receptación.



Capturados por tráfico de estupefacientes.



En acciones desplegadas contra el tráfico de estupefacientes en el barrio Zaragocilla por la patrulla del cuadrante 5-3, fue capturado “El Oscar” de 19 años de edad, a quien se le encontró en su poder un total de 300 dosis de base de coca listas para ser comercializadas. El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.



De igual forma, en el barrio El Bosque, la patrulla del cuadrante, captura a “El Marco” de 24 años de edad, a quien al practicarle un registro le encontraron en los bolsillos 40 dosis de base de coca. El particular fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de receptación.



Así mismo, en la variante Mamonal, kilómetro 30, la patrulla del cuadrante, captura a “El Daniel” de 48 años de edad, a quien al practicarle un registro le encontraron en los bolsillos 30 dosis de base de coca. El particular fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de receptación.



Capturado por fuga de presos.



En labores de registro e identificación a personas en el barrio Villas de Aranjuez, en vía pública, fue capturado “El Cristian” de 23 años, a quien le registra detención domiciliaria por el delito de hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego y quien fue encontrado incumpliendo esta medida. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

De igual forma, en actividades de registro e identificación a personas en el barrio La María, calle 45 fue capturado “El Keiner” de 24 años, a quien le registra detención domiciliaria por el delito de hurto calificado y agravado y quien fue encontrado incumpliendo esta medida. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.