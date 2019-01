Estudiantes de la Universidad de Antioquia mantienen el paro

La asamblea de estudiantes de la Universidad de Antioquia, convocada para analizar los recientes hechos relacionados con la educación superior en el país, decidió mantener el cese de actividades académicas y postergar el regreso a las aulas, cuando ya casi acaba este primer mes del año 2019.

Luego de una larga jornada de discusiones en el campus universitario, con participación masiva de los estudiantes, la representación estudiantil precisó que mientras no se cumplan algunas condiciones no hay fecha para el retorno a clases.

Los líderes estudiantiles esperan que se instale una mesa de negociación local para tramitar un pliego de peticiones.

Manuela Gutiérrez, líder estudiantil, le explicó a Caracol Radio, que proseguirán el análisis de los acuerdos y la programación para el regreso a las aulas.

"La claridad es que no volvemos a clase hasta que no se den las garantías académicas y no se analice el pliego general. Si eso no se logra y no se instala la mesa de negociación local, el mecanismo de presión que es el paro, no se va a levantar" añadió Manuela Gutiérrez, líder estudiantil.

Por su parte, los directivos de la institución universitaria mantienen su convocatoria a clases y manifiesta que tiene toda la voluntad para brindarles garantías académicas a los estudiantes.

La Universidad de Antioquia es la última institución de educación superior de Medellín en definir su retorno a clase.

Este viernes, 25 de enero se realiza reunión entre líderes y directivos para definir la instalación de la mesa y lograr que el próximo lunes cuando se tiene programa la nueva asamblea estudiantil, se puede levantar el paro.