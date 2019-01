El lunes se inician clases en Univalle

El rector de la Universidad del Valle, Edgar Varela, confirmó que el semestre que no se alcanzó a terminar el año pasado tendrá 10 semanas, 8 de las cuales serán de clases y 2 para evaluaciones y temas administrativos durante los meses de febrero, marzo y una parte de abril.

Agregó que a finales de abril y comienzos de mayo empezará el primer semestre de 2019, que irá hasta septiembre del 2019.

Luego se darán dos semanas y media de receso para trámites administrativos y académicos, y a finales de septiembre empezará el segundo semestre del 2019, que irá hasta febrero del próximo año.

“Nos toca tomarnos una parte del año en 2020 para poder culminar los dos semestres porque tomamos la decisión de cumplir el calendario de manera estricta sin recortar los semestres, porque esto significaría un recorte en la calidad académica”, señaló Varela.

Además, afirmó que se han definido una lista de garantías que los estudiantes han solicitado que tienen que ver con que haya una semana de repaso, que será la próxima, en la que se retomará el hilo de cada una de las clases.

También se acordó un calendario de emergencia para las adiciones, cancelaciones y todos los trámites administrativos de lo académico que se enlistan en 14 o 15 puntos que van a salir expedidos en una resolución del Consejo Académico que se publicará al medio día de hoy.

Ante cualquier garantía adicional solicitada por los líderes estudiantiles se hará una consulta virtual o una reunión extraordinaria del Consejo Académico para discutirla.

Adicionalmente, Varela indicó que se hizo un trabajo muy arduo con el Ministerio de Educación, la Contraloría General de la República, los sindicatos profesorales y la dirección universitaria para la integración de profesores hora cátedra que se vinculan a la universidad.

“Tenemos definido un esquema, un acuerdo con las agremiaciones profesorales con quienes se reanudarán contratos tanto para los que terminan semestre, como para los que empezarán”, reconoció.

Por su parte, los estudiantes que ingresan a primer semestre no podrán empezar en febrero, ya que los profesores se encontrarán organizando asuntos pendientes del semestre anterior que no han culminado, además de que no existe espacio en las aulas de la universidad para llevar a cabo este proceso en ese momento.

Por este motivo, los estudiantes primerizos iniciarán a finales de abril de 2019, sin embargo, se harán concursos gratuitos nivelatorios y procesos de inducción en febrero y marzo.

Según Varela, este es un mensaje claro después de los logros financieros alcanzados y las movilizaciones llevadas a cabo. Las clases retornarán no solo en Cali sino en todas las sedes regionales.

En las próximas horas se publicará un comunicado con todos los detalles del calendario y los acuerdos a los que se llegaron.