‘A la memoria del muerto’, homenaje a Piper Pimienta

Tras más de 20 años de su muerte, los homenajes y reconocimientos a Edulfamid Molina Díaz conocido musicalmente como ‘Piper Pimienta’ no cesan. En la noche de este viernes el Museo de la Salsa, tiene previsto llevar al público una exposición fotográfica sobre el artista.

“Son 94 fotografías de Piper Pimienta, que serán exhibidas de manera digital, las cuales son tomadas por mi padre Carlos Molina, catalogado como el fotógrafo de la salsa. Será un recorrido por los años sesenta, setenta, hasta su muerte. Para nosotros él fue la base de la salsa caleña porque incluso su música estuvo antes que la del maestro Jairo Varela”, dijo Carlos Molina, gerente del Museo de la Salsa.

El homenaje tendrá lugar desde las siete de la noche y se extenderá hasta las once de la noche. “También tendremos un recorrido por su música, como ejemplo su paso por The Latin Brothers, Fruko y sus tesos, Colombia All Stars, entre otras”, añadió el gerente.

Los interesados en asistir al museo, podrán dirigirse a la Carrera 11b # 24 - 44 – Barrio Obrero. La entrada tiene un costo de $5.000.