El ELN es el responsable del carro bomba en Bogotá dijo Mindefensa

Los “responsables” del carro bomba en la Escuela General Santander, en -Bogotá “fue el Ejército de Liberación Nacional-ELN-“, señalo el ministro de Defensa Guillermo Botero, durante los actos de inauguración de Centro de Entrenamiento y Simulación de Emergencias Aeromarítimas, en Barranquilla.

El oficial de guardia no es el responsable, “tenemos que concentrarnos” en los sujetos activos de la masacre, del acto terrorista. Advirtió que este aspecto será objeto de una investigación posterior y allí se tomarán las medidas a que haya lugar”.

En referencia a los vídeos que muestran que el carro bomba habría entrado sin ninguna interferencia a la Escuela, el alto funcionario, aseguró que no fue así “él no estaba andando tranquilamente”, desafortunadamente la cámara de la entrada es una cámara que gira, “en el momento que el entro, la cámara estaba apuntando hacia otro lado”. No hay una filmación, no existe.

En cuanto a los vídeos del allanamiento de la sede política de Aida Merlano Rebolledo y la presunta manipulación de certificados electorales por parte de un policía, Botero puntualizó que no conocía del tema.