Patrullero de la Policía fue agredido con machete en el Bosque Popular

Hasta el próximo día 7 de febrero estará incapacitado el patrullero de la Policía Nacional, José Daniel López, quien hace unos días fue atacado con arma blanca mientras realizaba labores de vigilancia en el Bosque Popular El Prado, una de las áreas recreativas más frecuentada por la ciudadanía de Manizales.

En diálogo con Caracol Radio, el uniformado dijo que la agresión se produjo cerca a la zona de los juegos infantiles, cuando interceptó a 3 jóvenes que había logrado detectar como portadores de armas cortopunzantes.

“ Me acerqué a estas personas y les pedí que me entregaran las armas que llevaban. Uno de ellos de manera voluntaria me dio su cuchillo, pero los otros dos empezaron a agredirme con machetes.

Intenté defenderme con mi elemento de protección tipo tonfa, pero ellos me producen una herida abierta en el brazo derecho y me impactan en la pierna izquierda, pero por fortuna el celular que llevaba en el pantalón absorbió el golpe. También tengo una lesión en la región occipital de la cabeza por una caída que sufrí cuando intenté perseguirlos “ afirmó.

Las autoridades realizan en este momento las investigaciones para poder individualizar a estos sujetos, que huyeron con dirección al barrio Chachafruto, localizado justo al lado del parque recreativo, que por el momento no cuenta con el servicio de vigilancia privada en las partes media y baja, por lo que solo un integrante de la Policía está a cargo de brindar seguridad en gran parte de sus 53 hectáreas.