Disminuye el flujo de venezolanos por los puentes internacionales

La jornada de protesta que se registró en Venezuela en las últimas horas genero una reducción considerable en la llegada de habitantes del vecino país a Colombia.

“Fue muy triste lo que se vivió en las últimas horas en nuestro país, estamos llegando a Colombia, no es nada fácil, dejar tu tierra y ver como en una manifestación varios de tus compatriotas murieron, otros resultaron heridos y otros capturados…” expresó, Angélica Sánchez, ciudadana venezolana.

Quienes ingresan al país, lo hacen con la esperanza de no retornar hasta tanto no se dé un cambio democrático en Venezuela “por ahora, la idea es seguir aquí en Colombia, buscar nuevas oportunidades, sabemos que no es fácil pero estamos dispuestos a sobrevivir fuera de nuestro país por que en Venezuela si nos quedamos morimos…” señalo, Juan Gómez, otro de los ciudadanos venezolanos.

Las autoridades colombianas se mantienen en alerta ante cualquier eventualidad que se pueda registrar en el vecino país y que genere un impacto social en la zona de frontera.