Autoridades de salud aumentan acciones para combatir el dengue en Cartagena

Una reunión de seguimiento al plan de atención al Dengue para establecer acciones que permitan prevenir el aumento de casos en Cartagena, realizaron las autoridades de salud del Distrito representadas en la Casa del Niño, Hospital Napoleón Franco Pareja, el laboratorio departamental de salud pública.

Antonio Sagbini, director del DADIS, manifestó que los cartageneros son capaces de combatir esta enfermedad, porque la responsabilidad del control de esta enfermedad no es un tema que compete solo al sector salud. “Salud hace la prestación de servicios y prevención de enfermedades, pero la comunidad debe concientizarse y trabajar de la mano para prevenir estas enfermedades como no arrojar basuras a los canales, no tener agua depositada en estanques o botellas”.

Estrategias como “Mi barrio contra el Dengue” han sido de suma importancia para la prevención y la erradicación de casos transmitidos por vectores, por eso este año se volverá a implementar este programa donde las comunidades participan de manera activa en la eliminación de reservorios de agua y a no contaminar el entorno.

“Ha sido tan importante que los barrios que participaron son los que menos casos tienen, vamos a fortalecernos este año con las juntas de acción comunales para que ellos coadyuven a contrarrestarla”, señaló Sagbini.

Por su parte, Hernando Pinzón, director científico de la Casa del Niño, expresó que ante los síntomas de fiebre, cefalea y mialgias se debe pensar en Dengue. “La recomendación a los médicos es que debemos saber interpretar las pruebas serológicas y los hospitales que tienen pruebas, que piensen en Dengue”.

Hasta la fecha en Cartagena se han confirmado 22 casos positivos de Dengue.

El Alcalde Pedrito Pereira y todas las dependencias del Distrito apoyarán la gestión del DADIS trabajando en conjunto para garantizar entornos saludables a la población cartagenera.