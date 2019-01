Las noticias más importantes de Armenia y el Quindío, jueves 24 de enero

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El alcalde de Armenia Oscar Castellanos aseguró que para recuperar los recursos perdidos de la valorización se van a hacer efectivas las pólizas de cumplimiento…

Teniendo en cuenta que hace poco el consorcio Unión Temporal Puentes Armenia, del investigado Fernando Díez Cardona, renunció a la ejecución de las obras, el mandatario local Oscar Castellanos destacó que, aunque se vienen haciendo los análisis técnicos y jurídicos del caso, no se descarta que se puedan hacer efectivas las pólizas de cumplimiento, de tal manera que se pueda recuperar parte de los recursos que se desaparecieron, para que se pueda avanzar.

En este mismo sentido la procuradora encargada del Quindío, Betty Leonarda Pérez manifestó que, aunque la defensa de la ex alcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia anunció la posibilidad de un principio de acuerdo de la fiscalía, el ministerio público reitero que hasta que no se establezca el valor de lo apropiado por el tema de valorización de la procesada no se podría llegar a un preacuerdo

La procuradora agregó que la fiscalía nombró un contador que establecerá cual es el monto apropiado por cada uno de los investigados en el caso de la corrupción en la valorización.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ciudadanos venezolanos residentes en la ciudad de Armenia apoyan el reconocimiento de Juan Guaido como presidente del vecino país.

Sobre esto hablamos con Deyson Romero, miembro del comité de venezolanos unidos en Armenia, quien dijo que rechazan totalmente el mandato de Nicolás Maduro y que apoyan a Juan Guaido como presidente actual de Venezuela.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

203 municipios del país se han visto afectados por los incendios forestales, producto de las altas temperaturas que vienen azotando a varias regiones

Son municipios de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander, Antioquia y Tolima los que concentran la mayor cantidad de emergencias ocasionadas por la ola de calor que se vienen registrando, así lo reportó el director de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo Eduardo José Gonzales

El funcionario añadió que son más de 780 cuerpos de bomberos activos en el país, con más de 15mil unidades disponibles para atender cualquier eventualidad que se pueda presentar producto del calor que venimos afrontando.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

9 billones de pesos recibirá el Quindío durante los próximos 4 años a través del Departamento Nacional de Planeación DNP.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El gobierno departamental anunció la entrega de los recursos para poder contar con los estudios de Microzonificación, que se requieren en la región.

Ingenieros expertos en sismología cuestionaron el papel de las curadurías en la construcción en la ciudad no solo en el cumplimiento de los planos, sino que se verifique que en efecto se construye de acuerdo a los planos y a las normas de construcción y sismos resistencia

El profesor Hugo Yépez del Instituto Geofísico de Ecuador manifestó que un factor clave de la vulnerabilidad es el tema de la corrupción precisamente en la verificación de lo que se construye en las ciudades y cuando llega el terremoto es el fiscalizador más fuerte ante la mala construcción.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Daños materiales fue el saldo de un incendio estructural que se registró en el sector sur de Armenia

Se trata de una conflagración que tuvo lugar en la carrera 19ª con calle 32 en donde al parecer funcionaba un establecimiento comercial dedicado al cambio de aceites.

el sargento Juan Diego Herrera del Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia explicó que la emergencia, que es objeto de investigación, no dejó personas lesionadas, si muchos daños materiales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

A mano armada fue atracado el diputado del Quindío Héctor Fabio Villada

Los hechos según la víctima ocurrieron en la vía que une a los municipios de Montenegro y Circasia, en el punto conocido como Buenavista, por donde el diputado se movilizaba en moto, cuando fue interceptado por dos hombres, quienes con arma de fuego lo intimidaron y sin hacerle daño, se le llevaron el vehículo, un reloj y una cantidad de dinero indeterminada.

el comandante de la Policía en esta región, coronel Luis Hernando Benavides confirmó los hechos dijo que con la Sijín se vienen haciendo las indagaciones del caso, para tratar de dar con los responsables de este hurto.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

20 años después del terremoto de enero de 1999, la cifra de las personas que perdieron la vida no es clara…

el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo Eduardo José Gonzales, que participó del Encuentro Nacional de Riesgo Sísmico que se está desarrollando en el Centro de Convenciones de Armenia, indico que, aunque se estima que son más de 1.185 personas las que murieron en medio del terremoto de hace 20 años, las cifras de Medicina Legal y las autoridades locales en el Eje Cafetero no concuerdan, más aún cuando se habla de más de 8.000 heridos y 731 desaparecidos…

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El 87% de la población colombiana habitan en zonas de amenaza altamente sísmica, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo

Son 43 millones de colombianos, especialmente en regiones como el Eje Cafetero, Bogotá, Medellín, Cali y Cúcuta los que podrían enfrentar en cualquier momento un movimiento telúrico de gran magnitud, por ser zonas de alta sismicidad, así lo dijo el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo Eduardo José Gonzales

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El 87% de la población colombiana habitan en zonas de amenaza altamente sísmica, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo

Son 43 millones de colombianos, especialmente en regiones como el Eje Cafetero, Bogotá, Medellín, Cali y Cúcuta los que podrían enfrentar en cualquier momento un movimiento telúrico de gran magnitud, por ser zonas de alta sismicidad, así lo dijo el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo Eduardo José Gonzales

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El terremoto fue un reto para la policía, así lo manifestó el intendente Jhon Wilson Guaydia hoy pensionado de la institución al recordar esta tragedia que dejó además 18 uniformados muertos por el desplome del comando de la policía por el sismo de 1999.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Procuraduría General de la Nación hizo lanzamiento del programa “Por la Defensa del Territorio”, una iniciativa de trabajo articulado entre la sociedad civil, Procuraduría Regional y Corporación Autónoma Regional del Quindío para salvaguardar los recursos naturales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Conductores de los tradicionales jeeps willys del Quindío protestaron en las últimas horas y se declararon en asamblea permanente por el aumento planillas para poder transitar por el departamento.

Este ocurre en los vehículos de transporte mixto, los jeeps, que transportan pasajeros y carga, pero que ahora se encuentran registrados como automotores de transporte de pasajeros, lo que limita el trabajo que pueden realizar por la reducida cantidad de planillas que les permitan desplazarse entre municipios.

Bertulio Ruiz, gerente de la cooperativa motorista de Quimbaya, contó que, debido a cambios legales, el cupo de planillas para vehículos mixtos cambio de 12 a 3 planillas mensuales, lo que les afecta negativamente.

Teniendo en cuenta que cada planilla cuesta alrededor de 10mil pesos dependiendo del municipio, esto implica un gran impacto en la cartera de los transportadores que necesitan llevar verduras o frutas del campo a la ciudad y transportar las personas de la ciudad al campo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, el 12 de febrero el Eje Cafetero presentará ante Coldeportes la propuesta como región para ser sede de los Juegos Nacionales y Paranacionales en el 2023.