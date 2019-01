Mujeres tienen miedo a denunciar violencias y maltrato en Boyacá

De acuerdo con la Casa de la Mujer de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc) de Tunja, a pesar de que en Boyacá se reportó una reducción del 15% en denuncias de casos de violencia intrafamiliar, según un informe del Comando de la Policía del Departamento, las conductas de violencia psicológica, física, sexual y económica dentro de otras, siguen estando a la orden del día en el departamento: el alcohol y las drogas, son el principal antecedente en los casos de maltrato.

Por eso, la directora de la Casa de la Mujer, Astrid Castellanos, elevó un llamado de atención a las instituciones estatales y de justicia, quienes según su experiencia atendiendo estos casos, no responden a tiempo ante estos casos, y aduce que la disminución de las denuncias, es porque hay fallas institucionales, más no porque se reduzcan realmente los casos.

“Hacemos un llamado a las autoridades para que respondan de manera adecuada porque ya no queremos más mujeres de muertas como un efecto dominó de violencias continuadas, nos queremos vivas, y si no hay una concientización de los funcionarios públicos que tienen que atender estos casos, no vamos a llegar realmente a que hayan castigos ejemplares ante estas conductas, y no cortaremos con ese círculo vicioso violento”, sostuvo en Caracol Radio la directora de la Casa de la Mujer.

En el año inmediatamente anterior, hubo un promedio de 250 denuncias semanales, donde “más del 90% de las víctimas, son mujeres niñas y niños; pero no todas fueron denunciadas a la Fiscalía, ni todas fueron reportadas a Medicina Legal, la razón: la mayoría de las mujeres siguen teniendo miedo a la denuncia”.

Castellanos recomendó que se hace cada vez más apremiante la creación de redes de apoyo para denunciar cualquier agresión o tipo de violencia, contra niños, niñas, adolescentes y mujeres.