Patriotas Boyacá se puso al día en obligaciones laborales con sus jugadores

Según lo dispuesto en la Ley 1445 de 2011, Coldeportes hizo el debido seguimiento al cumplimiento de las obligaciones laborales que el organismo deportivo profesional (Patriotas Boyacá) tiene respecto de sus deportistas.



“En aplicación de dicha disposición, mediante la Resolución 000017 del 8 de enero de 2019, se impuso una sanción al Club Patriotas Boyacá S.A., consistente en la suspensión de su reconocimiento deportivo, hasta el momento en que cumpla con todas las obligaciones laborales pendientes con los deportistas a su cargo, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la citada ley”, sostuvo en un comunicado Coldeportes, el máximo organismo planificador, rector y coordinador del Sistema Nacional del Deporte y director del deporte formativo y comunitario.



Tras haber notificado al club de fútbol profesional boyacense, contra el acto administrativo referido, procedió el recurso de reposición.

Luego del correctivo, según el presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor, Jorge Enrique Vélez, Patriotas Boyacá se puso al día, y en ese orden de ideas, sí podrá jugar la primera fecha de la Liga Águila I 2019 este viernes 25 de enero en Tunja frente al Medellín.

“Estuve reunido con Coldeportes: la sanción que se le dió a Patriotas fue de carácter laboral. Hubo entonces unas interpretaciones jurídicas de ambas partes, pero lo que quedaba claro era que el club deportivo tenía que pagar inmediatamente sus obligaciones pendientse, según dicha sanción. El equipo fue notificado de la penalidad la semana pasada, y pagó inmediatamente el dinero que tenía que cancelar. Patriotas mandó la documentación de tal pago a Coldeportes, y agotaron la vía gubernativa de la reposición”, sostuvo en Caracol Radio el presidente de la Dimayor.

Vélez también explicó que “la pérdida del reconocimiento deportivo se habría ejecutado, si Patriotas no hubiese pagado, pero eso ya no va a pasar, entonces vamos a tener partido sin problemas. Patriotas debía una cuota de un litigio, pero pagaron la plata ese mismo día que fue sancionado, inclusive a mí me mandaron copia del recibo cancelado, y ellos ya le mandaron la copia del pago de esa deuda a los abogados de Coldeportes, quedando saneada la deuda y la condición para que no se le quitara el reconocimiento deportivo”.

Así las cosas, el 'Equipo Rojo de Boyacá' regresa abriendo la primera fecha de la Liga Águila 2019, además con dos nuevas adquisiciones: Maicol Medina y César Caicedo.