Venezolanos en Sincelejo piden a sus compatriotas resistencia ante régimen

Con plantón en el centro de Sincelejo venezolanos piden a sus compatriotas resistir en las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro a quien considera un dictador.

A media mañana de este miércoles 23 de enero los ciudadanos venezolanos se congregaron con pancartas, pitos y lanzaron arengas contra el gobierno que los obligó a salir de su país.

La jornada inició en la mitad del Parque Santander donde entonaron el himno nacional de su país luego de hacer una oración tomados de la mano formando un círculo humano.

“ Yo no quiero bono , yo no quiero Clap , yo lo que quiero es que se vaya Nicolás” gritaban.

De acuerdo con Cindy González, un de las manifestantes, el mensaje que quisieron enviar a sus compatriotas es de resistencia y al presidente Maduro que deje el poder.

“ Queremos darle fuerzas a todos los que están manifestando en el día de hoy ( en Venezuela) que resistan lo más que puedan” manifestó.

Igualmente dijo que pedía a los venezolanos en los barrios de Sincelejo que “ ya es hora de despertar , la dictadura nos esta matando , nos tiene a todos dormidos, ya está bueno no queremos más dictadura, no queremos más muerte , no queremos más hambre” expresó.

Elisy Castillo, oriunda del estado Carabobo, en medio del plantón agradeció a los colombianos que los han recibido bien pese a las dificultades.

“hemos sido acogidos y somos agradecidos con eso mucha gente nos ha ayudado acá en Colombia” dijo.

Y aunque reconocen que algunos han tenido problemas legales con la justicia asegura que los buenos son mayoría y que son personas honorables.