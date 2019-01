Aparecen panfletos con amenazas en la U. de Antioquia

Estudiantes de la Universidad de Antioquia denunciaron que en inmediaciones al campus aparecieron hoy panfletos y volantes con amenazas a miembros de la comunidad académica que supuestamente pertenecen al Partido Comunista o a posibles milicianos o guerrilleros.-

“Muerte al comunista, no más guerrilleros en la UdeA” rezan los mensajes que aparecieron en carteles pegados en muros o postes sobre la calle Barranquilla, que serían del grupo denominado Brigada Seguridad Anticomunista, que también escribió una pancarta sobre el puente peatonal en la que se lee: “No queremos más guerrilleros en la UdeA… Les llegó su hora”.-

Hasta ahora no se han reivindicado la autoría de estas manifestaciones intimidantes de una agrupación que estaría persiguiendo a quienes pertenezcan a esas organizaciones políticas de izquierda

Las autoridades de Medellín y Antioquia avanzan en la investigación sobre estas amenazas contra miembros de la comunidad universitaria, cuyos profesores, estudiantes y empleados piden esclarecer estos hechos en la menor brevedad de tiempo.

Curiosamente, las intimidaciones aparecieron justo un día después de que el Gobernador, Luis Pérez, solicitara al rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, que investigue la posible presencia de células urbanas del ELN en el campus universitario.

En diálogo con Caracol Radio, el rector Arboleda Céspedes, respondió que indicó solo cuenta con una hoja y un lápiz para tomar decisiones académicas, y las tareas de inteligencia e investigación sobre guerrilleros en la UdeAlas deben asumir autoridades competentes de la Fiscalía y la Policía.

“Esa es una competencia que no tengo, que no quiero y que por supuesto me declaro públicamente incompetente para hacer esa tarea. Nada tenemos que ver con esos temas, eso es para otras autoridades, nosotros somos autoridades académicas que lo que tenemos es una hoja, nuestro cerebro y un lapicero para tratar de tomar las decisiones acertadas”, insistió John Jairo Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia.