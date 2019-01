Venezolanos lideran venta de estupefacientes en la comuna 10

En el barrio Cuberos Niños, la venta de droga se da como pan caliente, así lo expresan sus habitantes, en medio de los procedimientos de control que adelantan las autoridades.

Los líderes comunales, señalan que el micro tráfico sigue creciendo, una problemática que no ha sido atacada de raíz “al contrario de disminuir se está aumentando, al señor Alcalde, le quedo grande esta situación a los señores de la policía, les está quedando grande, porque no están tomando las medidas…pedimos de buena forma que el patrullaje no se convierta en un paseo… llegó mucho venezolano en condición de indigencia y drogadicción y se multiplica por cinco el problema que teníamos años atrás…” manifestó un líder comunal.

Esta situación se ha extendido a los colegios de la ciudad. La Directora de la red “Una Escuela sin Violencia” Miryam Támara, pidió a las autoridades atender los casos de venta y consumo de droga desde las funciones competentes “ya cuando los muchachos están en esta etapa que han probado en el consumo, es mucho más difícil atender que prevenir, nuestros niños no pueden seguir cayendo en el consumo a pesar de las situaciones que enfrenten…”

Este viernes un experto llegara a la frontera para abordar la situación y exponer acciones que contrarresten el consumo de sustancias alucinógenas en la población infantil y adolescente.