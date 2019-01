Abren investigación a empresa involucrada en accidente de Ecuador

La Superintendencia de Transporte, en ejercicio de sus facultades para el esclarecimiento del accidente ocurrido el 14 de agosto del presente año en Ecuador, abrió investigación y formuló 15 cargos contra la Cooperativa de Transportes Especiales del Oriente-Cootransespeciales Del Oriente, por infringir las normas de transporte terrestre, lo cual dejó un saldo de 24 víctimas fatales.

Luego de 4 meses de indagaciones preliminares, la Supertransporte pudo establecer que el vehículo de placas USA 251 en la fecha del accidente cubría la ruta Neiva-Pitalito-Mocoa-Villagarzón-La Hormiga-San Miguel-Ecuador-Lago Agrio y viceversa, se encontraba vinculado a Cootransespeciales pero presuntamente no fue sometido a mantenimientos preventivos ni a alistamientos diarios requeridos para cumplir con la ruta establecida.

Así mismo, las indagaciones dan cuenta de que presuntamente no se ejercieron controles de alcoholimetría ni exámenes físicos del conductor establecidos por la Ley. Aparentemente la empresa no tenía control de este vehículo desde diciembre de 2017.

Las irregularidades encontradas

De acuerdo con las inspecciones administrativas realizadas a Cootransespeciales se encontraron otras presuntas irregularidades relacionadas con los vehículos y conductores vinculados a esta empresa. Por ejemplo, al parecer la empresa no contrataba directamente a 121 conductores que operan el parque automotor vinculado a la prestación del servicio público de transporte especial.

Entre otras conductas encontradas, al parecer la empresa no capacitaba a la totalidad de sus conductores, no realizaba mantenimiento preventivo a los vehículos, no ejercía control frente a la operación de vehículos propios y de terceros vinculados, no cuenta con un programa de prevención de accidentalidad y tampoco se encuentra habilitada para prestar el servicio de transporte terrestre internacional. Además, al parecer 119 conductores de la empresa de transporte no se encontraban afiliados al Sistema de Seguridad Social.

En caso de llegar a ser comprobadas las conductas, la Superintendencia de Transporte podría imponer multas por cada uno de los cargos investigados, que pueden llegar hasta los 700 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, es decir, la suma de $546.869.400 por cada uno de ellos (cifra calculada con el salario mínimo de 2018, año en el cual se produjo el accidente).

Terceros interesados

De conformidad con los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011, así como el artículo 22 de la Resolución de apertura, las personas que deseen intervenir en la investigación, solicitar y aportar pruebas, podrán hacerlo acreditando su calidad de tercero interesado en la actuación.

Accidentes de Tránsito, epidemia para la sociedad

Se estima que cada año en el mundo fallecen 1,2 millones de personas (más de 3.500 personas por día) y 50 millones de personas sufren lesiones por causas relacionadas con la conducción de vehículos.

Por esto, la Organización Mundial de la Salud ha calificado a los accidentes de tránsito como una epidemia para la sociedad, siendo los pasajeros de servicio público unos de los más afectados.

Ante ese riesgo se han impuesto obligaciones y deberes a los prestadores de servicio público, para que extremen las medidas de seguridad.

El cumplimiento de estos deberes es vigilado y controlado por la Superintendencia de Transporte.