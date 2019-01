Convocan a marcha anti- taurina en Bogotá

Una vez más fundaciones anti-tauromaquia marcharán para defender la vida de estos animales. Con el fin de fortalecer la cultura de paz y rechazar las corridas de toros llevadas a cabo en las diversas plazas de toros del país y en específico en la Plaza La Santamaría de Bogotá, varias fundaciones dedicadas a proteger la vida animal, hacen una invitación a los bogotanos a que se unan y tomen conciencia de este acto que ellos califican como inhumano.

Las manifestaciones tendrán lugar en 3 fechas el 10, 17 y 24 de febrero e iniciará en la plaza de Bolívar, hasta la plaza Santa María desde las 11:00 a.m. “La finalidad de este evento es alfabetizar a la comunidad sobre la ley 074 de 2018, sobre lo que este proyecto de ley está tratando consignar; que es abolir las prácticas taurinas y de maltrato animal en todo el territorio colombiano, esto a través de información porque las personas no conocen lo que está pasando a nivel legislativo en cuanto a la consideración moral de los animales” señaló Luis Fernando Sierra co- fundador de Acciones X los Animales.

Agregó que las fundaciones encargadas de la protección animal, querían manifestarse de forma pacífica, aclarando que la idea no era agredir a nadie, que esto era para alzar la voz de los animales y educar a los niños junto con sus padres, a través de una tarde cultural para ver las practicas que hay alrededor de la tauromaquia, debido a que dentro de la organización taurina está tratando de radicar la participación de niños en la plaza.

Por ultimo hizo un llamado a los interesados; que estén pendientes de las redes sociales de los diferentes organizadores entre los que están AnimaNaturalis Colombia, Fundación PATA, Colombia Sin Toreo, entre otros y resaltó la compañía de Coalición Colombia Sin Toreo.