Amable espera incrementar inversión en obras públicas en 2019

40.000 millones de pesos esperan invertir la empresa Amable en obras de infraestructura vial y de transporte en este 2019 en Armenia.

El gerente de la entidad Jesus Antonio Niño explicó que luego de que en el 2018 no se ejecutarán 15.000 millones de pesos por mala planeación y ejecución de los proyectos, la idea es que este año la ciudad se beneficie con grandes obras.

Agregó “a mí no me gusta mirar por el espejo retrovisor, y no pensar en lo que no se hizo, por eso estamos enfocados en terminar la carrera 19 que es una obra de toda la importancia para la ciudad, además intervenir el terminal de buses del aeropuerto El Edén, el terminal de buses del barrio Puerto Espejo, el puente de los Quindos impactando la movilidad, paradero con espacio público del hospital San Juan de Dios y la semaforización”

El gerente de amable agregó que también espera presentaron un proyecto para la obra de la avenida Malibú entre la glorieta de tres esquinas y el hospital del sur por 12.000 millones de pesos.