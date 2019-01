Zona rural de Cúcuta reclama atención vial

Desesperada esta la comunidad de Guaramito por la falta de comunicación vial que hoy los tiene afrontando serias dificultades en la zona rural de Cúcuta.

Líderes comunales que asumieron la vocería de las más de quinientas personas que residen allí, llamaron la atención al gobierno local para que se atienda esta emergencia vial.

Cristian Ortiz dijo a Caracol Radio “este es un llamado al alcalde para que voltee sus ojos, la zona rural también es Cúcuta y estamos desesperados con esta situación por la falta de vías”.

Por este problema explicó se ha hecho difícil la atención en otras áreas de bienestar social como que “el medico no puede entrar a laborar como es debido, no podemos tener acceso a los alimentos porque no hay abastecimiento los carros no pueden entrar y los niños como van a la escuela en estas condiciones”.

Explicó que a esto se suma el deterioro del puente que comunica a Aguaclara con este sector y que agudiza más los problemas de movilidad.