Exponentes del paddle race conquistaron el volcán del Totumo, en Bolívar

El paddelboarder de Bolívar, Camilo Mármol, se impuso en la Carrera Nacional de SUP Race realizada en el emblemático volcán del Totumo en el municipio de Santa catalina.

Mármol hizo el mejor tiempo en la categoría masculina, entre más de 20 participantes que completaron los 12 kilómetros de recorrido en la ciénaga de Los Olivos.

Esta competición de larga distancia, donde compitieron los mejores del circuito nacional, fue el termómetro o la prueba de las condiciones que permitan certificar el sitio para la realización de los próximos Juegos Deportivos Nacionales, que se llevarán a cabo en noviembre próximo.

La Carrera, que fue organizada por la Federación Colombiana de Surf (Felcosurf), con el apoyo de la Gobernación de Bolívar, tuvo lugar entre la ciénaga de Los Olivos y el islote de Los Cocos, que convirtieron a este maravilloso lugar en el escenario de la primera carrera de SUP del año y como sede ideal para las justas nacionales, y con gran potencial para convertirse en la capital nacional del SUP.

En el volcán del totumo, turistas y toda la comunidad de Santa Catalina vivieron un gran espectáculo con unas excelentes condiciones durante todo el evento, que dejó los siguientes resultados:

En primer lugar, Camilo Mármol, con un tiempo de 1:35:26; en segundo, Felipe Marthe, con un tiempo de 1:41:22; y en tercer lugar, David Ibern, con un tiempo de 1:45:45.

El presidente de La Federación Colombiana de Surf, Andrés Porras, destacó

la realización de esta carrera de SUP, por primera vez, en el Volcán del totumo en Santa Catalina.

"Definitivamente, el escenario del volcán del Totumo y la ciénaga del Olivo son espectaculares. Hoy, con esta carrera de prueba, hemos descubierto que es un sitio perfecto para la practica del PaddelBoard Race. Ahora vamos a certificar el sitio con los entes internacionales del SUP para llevar a cabo aquí las competencias de los Juegos Nacionales de este año. Podemos asegurar que el SUP será el motor para impulsar la promoción de Santa Catalina y todos sus atractivos turísticos como el volcán del Totumo, Galerazamba y la Ciénaga de Los Olivos, siendo reconocido como un destino de turismo deportivo y la capital nacional del SUP", dijo Porras.

El Presidente de la Federación Colombiana de Surf agradeció el apoyo del gobierno del Bolívar Sí avanza, en cabeza del gobernador Dumek Turbay, para la realización de este gran evento que entregó una bolsa de premios de $3 millones.