Segundo caso de presunto abuso sexual de un conductor de Uber en una semana

El pasado 16 de Enero una mujer pidió un servicio de Uber en el sur de la ciudad, de acuerdo a lo denunciado por la mujer el conductor comenzó a hacerle comentarios “incomodos” y a hablarle de su cuerpo, ante el reclamo de la mujer de 32 años el conductor enfatizó sus ofensas y finalmente parqueó el carro y se abalanzó sobre la mujer.

“Me dijo que me quedara quieta, yo traté de abrir la puerta y estaba con seguro. Él me quitó el bolso, la maleta, me reclinó la silla y se me lanzó encima, me tocó y me bajó la blusa, unos jóvenes de la comunidad se dieron cuenta y él se quitó de encima y avanzó un par de cuadras hasta mi casa”. Aseguró la mujer.

Finalmente, el conductor la dejó en su casa, eso sí amenazándola que si decía algo en la buscaría para lastimarla, después de estar en su casa y recobrar las fuerzas, ella fue con su esposo al médico y allí le diagnosticaron una Crisis Nerviosa, posteriormente fue a Medicina Legal y a la Fiscalía en dónde se interpuso la denuncia. El conductor de Uber borró su perfil inmediatamente ocurrió el caso.