Armenia necesita voluntad política para gestión del riesgo: Alberto Rosas

En esta oportunidad, Caracol Radio tuvo como invitado al ex suboficial del Ejército Nacional, egresado de la Escuela de Ingenieros Militares, ex funcionario de la Defensa Civil durante 24 años, y ex director este organismo de socorro en el año terremoto del 25 de enero de 1999 Alberto Rosas Londoño.

Durante una hora relató cómo es su vida, su familia, sus amigos, y como nació el amor por el servicio a los ciudadanos a través de sus diferentes instituciones como el ejército, la Defensa Civil y organismos de socorro y rescate.

Contó cómo y porqué llegó a ser el director de la Defensa Civil del Quindío y todo lo que vivió antes, durante y después del sismo del 25 de enero de 1999.

También hubo momento para conversar sobre lo que actualmente realiza y es asesoría en la gestión del riesgo y hará parte del foro de riesgo sísmico que se llevará a cabo en el centro de Convenciones de Armenia.