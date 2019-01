"En 12 años de amistad no hubo falla" Juan Esteban Quiceno

Los Pereiranos se unieron en una velatón con la que buscan llevar un mensaje de paz y reconciliación para todo el país, muchos recuerdan las palabras de apoyo que siempre tuvo Diego Alejandro Molina para su familia y amigos, a pesar de que hoy ya no está con nosotros, su mejor amigo Juan Esteban Quiceno dice que se siente tranquilo porque el joven cadete de tan solo 20 años, fue siempre un hombre ejemplar.

Recuerda también que “siempre quiso ser reconocido, que la gente lo conociera por lo que hacía, por ser un oficial. Él siempre me decía, tienes que seguir adelante, cuando la embarraba me decía, recapacita, yo voy a estar contigo”.

En sus palabras resalta la gran persona que fue el joven pereirano, “La verdad es que tristeza no tengo porque en 12 años de amistad, de hermandad nunca hubo una falla de su parte, eso me enseñó a ser leal, porque eso duele, pero tristeza como tal no tengo porque todo lo hizo bien y todo lo hice bien como amigo y como hijo y hermano también lo hizo excelente”

La familia y sus amigos, agradecen a los risaraldenses y al país, el gran apoyo que les han dado, pues consideran que es la mejor manera de continuar con el legado de su hijo, quien siempre quiso luchar por la paz de su país.