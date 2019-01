Gobernador presenta proyecto para desmontar estampilla prodesarrollo

El gobernador de Norte de Santander William Villamizar anuncio a Caracol Radio que en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental presentara el desmonte de la ordenanza de la estampilla prodesarrollo fronterizo.

El mandatario departamental anuncio que “luego de un análisis y de un profundo estudio frente a l fallo del Consejo de Estado de la estampilla que se cobra a los viajeros en el aeropuerto tomaremos decisiones”.

“A pesar de que esa ordenanza ya la habíamos derogado necesitábamos avanzar en el análisis y en esto tenemos claro que lo mejor que podemos hacer es desmontar esa estampilla” dijo el gobernante.

Indicó que “el cobro se mantiene porque no puedo derogar esa ordenanza por que sí, debemos cumplir unos procesos porque no puedo desconocer el pronunciamiento del alto tribunal y debemos estar a tono con lo que se nos ha ordenado, por lo tanto este mes quedara derogada la ordenanza y una vez sea sancionada no cobraremos más la estampilla en el aeropuerto”.

La asamblea departamental inicia sus sesiones extraordinarias hoy para debatir cuatro proyectos que llevara el equipo de gobierno departamental.