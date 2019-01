Hay que ser duro con el terrorismo, dijo Verano en marcha de solidaridad

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa que acompañó a las organizaciones sociales en la marcha de protesta por el atentado a la Escuela General Santander de Bogotá, señalo que todo el caribe está unido en contra del terrorismo.

Añadió el mandatario seccional que no se puede “desistir” de buscar la paz a través del dialogo, pero también “hay que tener claro” que no se puede permitir tales muestras de violencia que no tienen nada de “civilizado”.

Verano manifestó que es necesario rodear al gobierno nacional, para que pueda continuar con la tarea de buscar la paz.

Enfatizo que hay que ser muy “contundente” contra el terrorismo.