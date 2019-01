Nos toca esperar el peor momento: familiares de cadete muerto en Bogotá

Una verdadera incertidumbre y tristeza, embarga a la familia del cadete Juan Esteban Marulanda, muerto en el acto terrorista en Bogotá, debido a que hasta el momento no han sido informados del traslado de su ser querido a Sonsón, Oriente de Antioquia.

La prima del cadete, Paula Marulanda, manifestó que acompañaron la marcha en Medellín contra el terrorismo, porque como familia sienten un dolor inmenso y ahora será más cuando sean las exequias.

“Desde el primer momento mucha incertidumbre y al momento de la noticia demasiado dolor, uno no se lo espera, es demasiado duro y ya nos toca esperar el peor momento”, manifestó.

Luz Astrid Marulanda, tía del cadete, repudió el acto violento donde murió su sobrino, debido a que le frustraron su sueño y recordó que el 2 enero fue la última vez que lo vio.

“Esto que hicieron no tiene palabra, no tiene perdón, son jóvenes empezando a vivir, a cumplir sus sueños como mi sobrino, el sueño de ser carabineros desde los 4 añitos que empezó en la escuela con el papá, él quería ser el mejor carabinero un gran policía. Desde el 2 de 2 enero nos vimos en Sonsón y nos dijo que nos quería mucho, que somos una gran familia y ya no lo volvimos a ver. Siempre lo hemos recordado, es demasiado difícil, más en esta espera, porque no nos han dicho nada e informado nada todavía”, reveló.

Relató también Yeison Marulanda, primo de Juan Esteban, que siempre está en sus corazones: “la persona más alegre que conocí en este mundo, la más noble, la más honrada, la persona con más ganas de servir a este país, de manera honesta. No conocí ser humanos con más ganas de vivir que él. Estábamos celebramos año nuevo en Sonsón y no pensé que esa era la última vez que lo fuera a ver…él me dijo que seguíamos nosotros como pioneros de la familia Marulanda”.