Medellín marchó para decir no al terrorismo

Cientos de habitantes, autoridades y hasta mascotas hicieron parte de esta movilización que rechazó los actos de terrorismo en Colombia, el reciente hecho ocurrido en Bogotá y levantar la voz de apoyo y solidaridad con la Policía Nacional.

El primero en alzar su voz, fue Juan José Porras Martínez, un menor de edad que envió un emotivo mensaje a la Policía Nacional por la redes sociales y quien sueña vestir algún día el uniforme de la institución.

“Yo rechazó toda la violencia hacía mi Policía, hacía mi país y yo cuando sea grande quiero ser un Policía. Es el deseo de todos”, manifestó.

Como Juan José, varios ciudadanos lloraron y abrazaron a los miembros de la institución en el comando de la Policía Metropolitana de Medellín, durante el minuto de silencio en honor a los jóvenes cadetes muertos en Bogotá.

“Si yo me pudiera multiplicar lo haría, mucha tristeza, la tristeza, la angustia que le están haciendo el país que es un paraíso, una institución que entrega su vida por nosotros…() La violencia no puede ser un método, Colombia ha escrito la página de la violencia, yo creo que es hora de escribir la página de la libertad, reconciliación y la esperanza”, señalaron algunos de los asistentes a la movilización.

Por su parte otros indicaron: “No más al terrorismo, porque nos afecta a todos, no sólo a la Policía al Ejército, todos somos personas…()Decir no al terrorismo, ni a la racha de asesinatos en el país, estamos cansados de ver caer a nuestros compañeros de la fuerza pública y queremos la paz. Mucho dolor, porque yo porte ese uniforme y no están atacando a una institución sino a todo un país”.

Otros también se solidarizaron con las familias de líderes sociales asesinados por los violentos.

“Decidimos salir sin colores políticos, a rechazar actos violentos, acompañar a las familias, no sólo de los policías que fueron vilmente asesinados esta semana, sino también las familias de los líderes asesinados, queremos decirles que no están solas”.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, insistió que el mensaje de los ciudadanos de la ciudad es no más violencia y no más terrorismo.

“Estamos unidos en una sola bandera que es la vida, estamos en una bandera que es no al terrorismo, el respeto por el otro. Hay una sola cosa en que estamos de acuerdo que es la vida, no al terrorismo, no a los violentos y solidarizamos con las familias de los cadetes y hoy Colombia se junta en contra de la violencia”, señaló el mandatario local.

En otros municipios de Antioquia como Rionegro, Argelia, Chigorodó, Apartadó y Sonsón, también hubo movilizaciones.