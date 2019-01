Padres de jóvenes estafas en Cartagena piden respuestas a las autoridades

Padres de familia de 40 estudiantes que cursaban último grado en el año 2018, y que fueron estafados con la compra de una excursión en crucero por el caribe que nunca recibieron sus hijas, se tomaron en las últimas horas las instalaciones del operador de servicios Tienda del Turismo ubicada en el barrio Bocagrande de Cartagena.

Según los adultos, en principio todos aportaron 928 dólares por cada viajera, unos 31 mil incluyendo la totalidad de las afectadas, pero a la fecha, han transcurrido casi dos meses sin que nadie responda por los $98 millones (en moneda colombiana).

Para algunos padres, no se justifica que los propietarios de la firma sigan viajando por el mundo y las autoridades no hayan tomado cartas en el asunto. “En el local nos hemos dado cuenta que poco a poco han ido retirando el mobiliario que tenían, y la señora está fuera del país con sus hijos. Las denuncias que hemos instaurado están en el aire, no sentimos el apoyo de las autoridades de turismo que a nivel distrital promueven la ciudad pero que no protegen al turista. Tampoco hemos visto celeridad en las acciones impuestas ante la Fiscalía, Superintendencia y Anato; todavía no hay resultados”, sostuvo Miguel Ángel Caballero.

Mientras las jóvenes bachilleres se encuentran definiendo su ingreso a la educación superior, la lucha de sus padres continúa sin una solución a la vista.