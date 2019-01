Frenan crisis por basuras con nueva obra del relleno sanitario de Sogamoso

A portas de una emergencia ambiental y sanitaria por el agotamiento de la capacidad del Relleno Sanitario de Sogamoso, y luego de 4 meses de haberse finalizado la obra de su ampliación, la alcaldía de Sogamoso y la gobernación del departamento, con la mediación de la Superservicios, lograron disolver el inconveniente de interpretación jurídica entre las dos partes, el cual tenía frenada la entrega de la obra.

En este sentido hay que recordar la alcaldía no le quería recibir la obra a la gobernación, porque según la administración municipal, la que debería recibirla era directamente la operadora y propietaria del relleno sanitario: Coservicios S.A. Pero al contrario de la alcaldía, la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá tuteló a la alcaldía para que la recibiera urgentemente, ya que, en su argumento, no se le puede entregar a una empresa privada, porque se construyó con recursos públicos.

Se trata de la polémica obra del vaso C de la terraza 12 del relleno sanitario Terrazas del Porvenir, la cual fue construida y finalizada el mes de septiembre de 2018 por parte de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá, ESPB Gestor del Plan de Aguas (PDA), para permitir la disposición final de 266.014 toneladas de residuos sólidos diarios. Con esta obra, se calcula que la capacidad del relleno será de 6 años aproximadamente, para uso de 44 municipios.

La entrega material de estas obras le permitirá al municipio de Sogamoso, conjurar la amenaza de emergencia sanitaria a la que estaba abocado, luego de habérse agotado el espacio que tenía reservado como plan de contingencia en el relleno sanitario para disponer sus residuos sólidos.

Con esto “se da por superada la emergencia sanitaria que se avizoraba para 44 municipios que depositan sus residuos sólidos en dicho relleno sanitario. El acta fue firmada por la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá y el alcalde de la ciudad de Sogamoso, Sandro Condía, con lo que el relleno sanitario puede empezar a ser utilizado de forma inmediata. Además, las obras tuvieron un costo de más de 3.500 millones de pesos”, sostuvo la gerente de la ESPB Gestor PDA, Marietha Ávila.

“Tras la firma de un acta de recibo y entrega, este jueves 17 de enero, Coservicios S.A., recibió materialmente del municipio de Sogamoso, el vaso C de la terraza 12 del relleno sanitario regional , luego de que con el acompañamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos, la administración de Sogamoso, recibiera sin perjuicio legal esta obra por parte de la Gobernación del Departamento a través de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá”, explicó en Caracol Radio el gerente de Coservicios S.A, Hugo Jairo Pérez.

Agregó que Coservicios S.A., “como propietario y operador del relleno, asumirá la administración de esta nueva celda durante los próximos cuatro años aproximadamente, a los 44 municipios que se benefician de este servicio”.

Pérez sostuvo que “mientras los 43 municipios beneficiarios legalizan nuevamente el servicio de disposición final con Coservicios S.A., la compañía avanza con la etapa dos del proyecto para optimizar el relleno sanitario en el que está invirtiendo más de 3570 millones de pesos en la construcción de obras civiles complementarias y en la adquisición de maquinaria especializada para su operación”.

Coservicios S.A., actualmente construye 3970 metros lineales de cerramiento perimetral para todo el relleno, con muros, columnas, postes en concreto, malla eslabonada y alambre de púas, construye 200 mts de vía interna en doble calzada, para el ingreso y salida de los vehículos, adicionalmente adquirió una báscula electrónica para el registro y pesaje de los carros recolectores y un equipo buldócer para optimizar el nivel de compactación.

La ampliación del relleno, beneficiará a más de 330 mil habitantes de municipios de las provincias de Sugamuxi (incluido Sogamoso), Tundama, Valderrama, Norte y Gutiérrez.

Para su construcción fue necesario remover 141.993 metros cúbicos de material y se intervino un área de 43.000 metros cuadrados.

Aunque las obras dan por superada la posibilidad de una emergencia, el gobierno de Boyacá destacó la necesidad del manejo de los residuos sólidos.

“Queremos decirles a los boyacenses que ahora la tarea es disminuir la cantidad de residuos desde los hogares. Por favor, entre todos podemos cuidar el planeta. Este problema está resuelto a seis años, pero no podemos seguir agrandándolo. Con cosas cotidianas, reciclaje, no usar tantas bolsas plásticas, utilizar los residuos orgánicos para abono podemos ayudar. Yo hoy he cumplido como gobernador, y esperemos que los boyacenses le cumplan a Boyacá disminuyendo la cantidad de residuos”, manifestó el gobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya, el 18 de septiembre del año anterior, cuando supervisó personalmente las obras finalizadas.