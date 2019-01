Cierran dos obras en Cartagena por incumplir normas urbanísticas

Como parte de la intensificación de labores de control y vigilancia al patrimonio, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) cerró preventivamente dos obras, una ubicada en la calle del Arzobispado y otra en la calle de la Magdalena del Centro Histórico de Cartagena para un total de cuatro edificaciones cerradas en este comienzo de año.



De acuerdo a la visita adelantada por el IPCC, las obras presuntamente exceden lo autorizado en los permisos urbanísticos. Los cerramientos preventivos se realizan con el objetivo que las compañías constructoras, arquitectos y demás encargados realicen sus obras cumpliendo con cada uno de los requisitos.



Vale recordar que las obras que cumplan con la normatividad patrimonial no tendrán ningún obstáculo en su ejecución.



La entidad advirtió que quienes deseen realizar obras deben surtir los trámites ante instancias ambientales y patrimoniales.



“Los ejecutores de las obras cerradas preventivamente tienen que subsanar a la mayor brevedad esos requisitos, so pena de quedar cerrados indefinidamente previo proceso administrativo sancionatorio. Continuaremos con los cerramientos en cada una de las obras en donde no encontremos el lleno de requisitos exigidos”, indicó el director de IPCC, Iván Sanes.