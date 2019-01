Largas filas para donar sangre a los heridos del General Santander

A pesar a que la Policía aclaro que la convocatoria para donar sangre era falsa y no generar caos, por medios de redes sociales empezó a rondar el mensaje en cadenas sobre la petición de donación.

“Policía pide ayuda y colaboración para donación de sangre en el Hospital Central de la Policía y en el Hospital del Tunal”.

La Policía de Bogotá, confirmo que la información no fue entregada por las autoridades por eso informo que “No se ha convocado a ciudadanos a donar sangre en el Hospital Central por esta situación, por eso se agradece no compartir esta cadena”.

Pese a esto, la Secretaría de Salud informó en la tarde de este jueves que decenas de ciudadanos se acercaron a los centros de salud a donde fueron llevados los heridos del atentado.

También compartieron en su cuenta de Twitter la solidaridad de las personas con el hastag #BogotáCondenaElTerrorismo