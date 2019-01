Puerto Valdivia, el corregimiento que se salvó de ser borrado del mapa

A la carrera, con incertidumbre y con lo primero que alcanzaron a echar en bolsas salieron corriendo de sus casas porque les dijeron que, por la primera falla en Hidroituango, se venía una avalancha y se los llevaría a su paso. ¡Quien no sale corriendo!, dicen

Ese día, hace ocho meses, comenzó, sin que nadie lo planeara, la transformación de Puerto Valdivia, comenzando porque de la noche a la mañana todo el país se enteró que existía este corregimiento. El comercio hoy no es el mismo, no hay a quien venderle, muchos de los que evacuaron no quieren volver por miedo, o porque vieron una oportunidad cuando los desacomodaron y en la exigencia por sobrevivir encontraron prosperidad.

Este corregimiento queda en toda la vía que de Medellín lleva a la Costa Atlántica, por eso también viven de las ventas a los viajeros y transportadores, pero hasta en eso se han visto afectados porque la vía la cierran cada tanto ya sea por contingencia en Hidroituango o por derrumbes.

En toda la orilla del río está la escuela del corregimiento, hay que subir varios escalones entre maleza y con barandas a los lados para sostenerse, parar, tomar aire y seguir subiendo. Este año comenzaron las clases unos 400 niños, antes del 12 mayo, como dicen ellos, eran más de 800.

"Nos harán faltan 10 años o hasta 20 para volver a ser como antes, para reactivar el comercio, nuestro puerto cayó y nadie nos avisó para estar listos", dice don Salomón que antes de la contingencia era el dueño de varias heladerías, hoy con un cajita de icopor al hombro vende helados a los 400 niños que van a estudiar.

"Nunca más volveremos a ser igual, el corregimiento ya no se compone, el daño está hecho y es irreversible", don Eduardo si ve la situación más difícil, él es dueño de uno de los hoteles ubicados al pie de la vía.

Hacerse una idea de Puerto Valdivia es fácil, es solo pensar en los pueblos con los que las personas se encuentran cuando, por tierra, van de vacaciones a la costa, clima caliente, viento salado, el que queda pegado al cuerpo, la gente en chancletas y el talón amarillo, con música y el comercio activado. Ese era antes del 12 de mayo, hoy es lo mismo pero sin la gente en chancletas y con el talón amarillo, sin la música y sin el comercio activado.

En el río ya solo se ven unos pocos pescadores, los que no creen en rumores de pasillos sobre avalanchas y confían mas en su experticia.

Aunque el panorama para algunos aun sea desalentador, muchos han vuelto y los que siguen llegando, con ellos de a poco vuelve a coger fuerza este tramo entre la Medellín - Cartagena que por poco es borrado del mapa.