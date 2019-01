Mueren dos turistas suizos que se bañaban zona prohibida del Tayrona

Dos turistas extranjeros de origen suizo perdieron la vida por inmersión cuando se bañaban en el sector de Granate, sector del Parque Tayrona.

Este suceso se registró en las últimas horas y de acuerdo a versiones que se conocieron de este hecho estas personas hacían parte de una excursión, la cual llegó hasta una playa que no autorizada para bañistas debido al fuerte oleaje.

Los turistas salieron desde Taganga en compañía de un guía, estos al llegar hasta Granate decidieron parte del grupo sumergirse en la zona, situación que se salió de control cuando fueron arrastrados por las olas, sin que dos de ellos pudieran ser salvados.

Este suceso fue reportado a las autoridades de Guardacostas, los cuales llegaron al lugar para atender la situación.

“Lamentamos lo sucedido con estos hechos, estas personas entraron a un área no permitía para la natación, es un área muy peligrosa, entraron por un sitio no autorizado. La persona que los llevaba reportó el uso de drogas, en este zona por mucho que las personas sepan nadar es mejor no hacerlo”, indicó Julia Miranda, director de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Ante lo sucedido, criminalistas se encargaron de realizar la inspección judicial con apoyo de Guardacostas.