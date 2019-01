Padres de familia aun no matriculan a sus hijos en Medellín: alcalde

Pese a las campañas informativas y de motivación en los barrios de la ciudad, algunos padres de familia aun no matriculan a sus hijos en las instituciones educativas públicas, pese a que aún hay 330 mil cupos disponibles.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en los recorridos que ha hecho por los diferentes barrios a identificado la displicencia de algunos padres, que pese a vivir muy cerca de las escuelas o colegios, sus hijos no han iniciaron clase este 2019. Por lo que hizo una dura crítica.

“No hay excusa para que un solo niño esté por fuera del sistema escolar. Todavía hay papás que es como si se hubieran quedado dormidos entre la natilla y el buñuelo de diciembre que no han inscrito a sus hijos, esa es una responsabilidad de los padres”, recalcó el alcalde de Medellín.

Agregó, que solo en la comuna 8 de Medellín hay 23 mil cupos disponibles y en el recorrido que hizo con el secretario de educación, se encontró con niños que no están asistiendo a clase y recordò que los menores que no estudian, son vulnerables a terminar conformando los combos delincuenciales.

“Amí me alegra cuando vamos en un recorrido en los barrios y buscamos niños que no están estudiado, porque sabemos dónde están, porque tenemos los listados y ya la gente sale por los balcones y me dicen, alcalde mire en esa casa hay tres niños que no están yendo a estudiar, y en la de allí hay dos. Ya sentimos que la sociedad responde”, explicó, el mandatario.

La administración recuerda que hay cupos suficientes para los menores en todas las zonas de la ciudad.