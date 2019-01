Alcalde reclama a Mineducacion flexibilidad para comunidades religiosas

Son cuatro colegios públicos operados por comunidades religiosas en Cúcuta , pero sólo el colegio de la comunidad Scalabriniana con más de 4 mil estudiantes; no ha cumplido con todos los requisitos que ha pedido el Ministerio de Educación para que puedan operar en la ciudad.

El alcalde de Cúcuta Cesar Rojas aseguró que buscan junto a las directivas todas las posibilidades, para que puedan continuar en su funcionamiento durante el año 2019 aseguró "el padre debe darle cumplimiento a una normatividad establecida por el Ministerio de Educación, nosotros desde el año 2016 firmamos con él este proceso, también los años 2017 y 2018 para que pudieran acreditarse como tal y no lo ha hecho".

"Es la única institución religiosa que no cumple con los requisitos, sí lo hace Santo Angel, La Normal María Auxiliadora, pero él no ha entrado dentro de esa tónica y por lo cual las directrices que está dando el Ministerio es que no se puede contratar con él, nosotros tenemos los recursos, pero se están haciendo acciones para mirar cómo se le puede buscar solución". Señaló

El Gobierno local continuará con las mesas de trabajo con la comunidad Scalabriniana, hasta lograr que se surtan todos los requisitos solicitados por el Gobierno nacional