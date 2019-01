Alcalde de Magangué en Bolívar preocupado por acciones en el Río Magdalena

El alcalde municipal de Magangué, Pedro Alí, le cantó la tabla al gobierno nacional por la manera como se viene manejando la elaboración de la asociación público-privada APP que le devolverá la navegabilidad al río Magdalena, y que de acuerdo a lo manifestado en su momento por el gerente de Cormgdalena, estaría lista en mayo de este año.

El alcalde Alí, aprovechó el escenario de una reunión para tratar el tema de la erosión que se llevó a cabo en el municipio de Pinillos, y que fue convocada por el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, y a la que asistió el director de Cormagdalena, Lucas Ariza, a quien el funcionario sacó de su reclamo toda vez que acaba de llegar a la entidad.

Alí Alí, dijo que no entiende como el Estado, no ha mostrado interés en socializar la APP para el río Magdalena con las comunidades que verdaderamente se encuentran al lado de la gran autopista como lo es el caudal, ya que mientras se benefician las grandes ciudades y sectores, con regalías, “nosotros que somos quienes vivimos en la ribera no vemos ningún beneficio, y nadie socializa la APP con ningún alcalde de esta región”, acotó el alcalde.

Citó el tema de Hidroituango, que en el momento de la crisis, fueron los municipios del Bajo Cauca, a través de la figura de urgencia manifiesta, a quienes les tocó Invertir todos los recursos posibles, para solucionar una responsabilidad que era del Estado, aseveró.

Para el alcalde de Magangué, no es justo que el Estado no socialice esos negocios multimillonarios que deben ser para beneficio de las comunidades, hace muchos años, las regalías llegaban donde explotaban el transporte, hace muchos años, las grandes obras de infraestructura llegaban a los municipios y ciudades, donde se explotaba, comercializaba e industrializaba el crudo, como es Barrancabermeja, pero hoy que estas comunidades ven pasar esos millones de toneladas en crudo y carga seca, hacia el mar Caribe, solo se limitan a preguntarse, “que platica nos queda a nosotros?, a nosotros nos toca emplear la gente, alimentar los cuerpos cenagosos de agua, nos tocan los sacrificios, no estoy peleando con Cormagdalena, doctor Lucas (quien estaba en el lugar), pero es que el Estado colombiano hace grandes inversiones y no socializa con nosotros, los ríanos, ahí está el ejemplo que tenemos con un puente de 300 mil millones de pesos que ejecutó el Estado y que nos va a beneficiar a todos, pero el puente no tiene vías, y resulta que dejaron afectados a miles de transportadores que no van a tener con que comer, hacen las obras pero no socializan”, apuntó.

Y continuó, “por favor, si vamos a establecer una APP, pregunto, quién sabia aquí en Pinillos, que por aquí en 2035, iban a pasar 20 millones de toneladas de carga, nadie, cuánta plata es eso?, millones y millones, y así como pagan transporte de oleoducto por el crudo, yo pienso que el Estado colombiano, tiene la responsabilidad, no solo de socializar, como todos los ríanos que se están viendo afectados, sino también que tenemos derecho a unas regalías por este transporte, porque nosotros, y no es para hacernos ricos, es para mantener los daños que nos ocasiona este transporte, porque el daño no solo lo están haciendo en Pinillos, ustedes que son ríanos como yo, conocen el daño que nos están haciendo a nosotros en Barbosa, en el barrio Girardot, desde que soy alcalde, no me he sentado con ningún director de Cormagdalena, a que me diga cuales van a ser los beneficios, tuve discrepancias con Impala, porque me atracaban en el sector de Yatí, llegaban unos camiones, tanqueaban sus remolcadores y en Magangué no compraban ni un libra de azúcar, toco pedirles que no llegaran más al sector”, acotó.

Por último, el alcalde Alí, dijo que mientras grandes industrias crea el estado colombiano, a nosotros se nos crea más y más pobreza, le pidió al gobernador, como padrino de estas comunidades, que lideraran un proceso, para que Cormagdalena, socialice la APP del río Magdalena, qué representa para los municipios ribereños, ya que considera poco elegante que se tenga que parar frente a funcionarios que gentilmente llegan a la región, como antes no lo hacían, y tener que reclamarles airadamente o amenazarlos con paros, “lo que nosotros pedimos es respeto, no nos engañen más, vamos a hablar con las cartas en la mesa y por primera vez, de la APP del río, le hablen a los que realmente somos afectados, a nosotros, los ríanos, que nos digan la verdad y nos escuchen, porque desde que soy alcalde, nadie de la APP, ha llegado a mi despacho a buscar nada, supimos que contrataron una entidad llamada Von Humbolt, ni ellos ni nadie ha llegado a la Alcaldía de Magangué, y enfatizó en que no nos podemos oponer al desarrollo de nuestro país, pero si exigimos que aparte de los puertos, nosotros, o ue no tenemos puerto, también nos veamos beneficiados, o por lo menos, no nos veamos perjudicados”, concluyó su intervencion el alcalde de Magangué, Pedro Alí, en medio del aplauso de las comunidades asistentes.