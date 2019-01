No paran las demandas contra la valorización en la ciudad de Armenia

Nuevas demandas contra el cobro de valorización en Armenia, ciudadanos se han negado a pagar este tributo porque las obras estas no se han iniciado o están suspendidas hace dos años

Y es que el juzgado cuarto administrativo oral del circuito de Armenia admitió la demanda presentada por los señores Sabel Reineiro Arevalo y el veedor Néstor Fabián Herrera contra el acuerdo 020 del 2014 que autorizó el cobro de valorización en Armenia

El veedor ciudadano y ex concejal de la ciudad Néstor Fabián Herrera en diálogo con Caracol Radio manifestó que esta demanda a diferencia de las anteriores tiene los soportes sobre los temas penales y disciplinarios que incluyen a ex alcaldes y ex funcionarios públicos,

Y agregó “yo espero que en Armenia ocurra lo de Pereira es decir que se declare ilegal la valorización, se devuelva la plata a los ciudadanos que pagaron y las obras se realicen utilizando otros mecanismos de financiación”