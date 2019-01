Martes 15 de enero, las noticias más importantes de Armenia y el Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hay polémica en Armenia porque un concejal denunció amenazas en su contra está fuera del país en vacaciones, el edil asegura que está esperando la respuesta de riesgo de la Unidad Nacional de Protección.

El comandante de la policía, Coronel Luis Hernando Benavides manifestó que el concejal señaló que salía del país no por amenazas sino por vacaciones

El concejal Gerson Obed Peña desde el exterior en diálogo con Caracol Radio indicó que tiene los documentos que soporta su denuncia por amenazas ante la fiscalía y que está a la espera de que la Unidad Nacional de Protección emita el concepto sobre los factores de riesgo.

Nuevas demandas contra el cobro de valorización en Armenia, ciudadanos se han negado a pagar este tributo porque las obras estas no se han iniciado o están suspendidas hace dos años

Y es que el juzgado cuarto administrativo oral del circuito de Armenia admitió la demanda presentada por los señores Sabel Reineiro Arévalo y el veedor Néstor Fabián Herrera contra el acuerdo 020 del 2014 que autorizó el cobro de valorización en Armenia

El veedor ciudadano y ex concejal de la ciudad Néstor Fabián Herrera en diálogo con Caracol Radio manifestó que esta demanda a diferencia de las anteriores tiene los soportes sobre los temas penales y disciplinarios que incluyen a ex alcaldes y ex funcionarios públicos,

Y agregó “yo espero que en Armenia ocurra lo de Pereira es decir que se declare ilegal la valorización, se devuelva la plata a los ciudadanos que pagaron y las obras se realicen utilizando otros mecanismos de financiación” espere información en la emisión de noticias de las 745 de la mañana.

2835 hurtos se registraron en Armenia en el año 2018, así lo dio a conocer la fiscalía general de la nación que reportó solo una disminución de apenas 71 casos con respecto al 2017

El hurto a personas, residencias, establecimientos, celulares y motocicletas son los que más se presentan a nivel nacional.

En Armenia hay preocupación por el aumento de hurtos, en la última semana, cuatros conductores de buses fueron atracados.

Efectivamente, los habitantes del barrio Jardín de la Fachada, al sur de la ciudad, denunciaron que esta situación se presenta por la mala infraestructura vial del sector y la falta de acompañamiento de agentes de la Policía.

En el sector del barrio Santander de Armenia, la policía del Quindío capturó a Sebastián Betancourt Muñoz alias “Sebastian” sindicado del delito de homicidio.

El comandante de la policía, coronel Luis Hernando Benavides explicó que este hombre de acuerdo con las pruebas recolectadas sería el autor del homicidio de Juan Manuel Muñoz Romero, hechos que se presentaron el 16 de noviembre en la zona del san Andresito en pleno centro de Armenia.

El alto oficial reitero que en el 2018 lograron esclarecer el 30% de los homicidios en el departamento del Quindío, sin embargo, manifestó su preocupación por los homicidios este año, tres de ellos en el municipio de La Tebaida.

Sobre la falta de uniformados en el edén tropical del Quindío explicó que, aunque es cierto que hay cuatro policías para los cuadrantes de esa localidad, hay otras especialidades que se han designado para hacerle frente a la criminalidad e inseguridad en la tebaida.

Desde el departamento del Quindío se formarán campesinos de 10 países de américa latina en temas agropecuarios, esto gracias al programa de formación del parque nacional de la cultura agropecuaria, Panaca

Los primeros beneficiados llegaron el día de ayer al parque de Nacional de la cultura agropecuaria, 27 campesinos provenientes de Honduras, estarán hasta el próximo 2 de abril aprendiendo a hacer en ambientes reales de aprendizaje.

Juan Carlos Hernández, director ejecutivo del programa explicó que como complemento a la formación tendrán clases de liderazgo, comunicación y trabajo en equipo.

520 metros de reductores de velocidad fueron instalados dentro de la estrategia ‘Salvando vidas en la vía’ en el municipio de Calarcá, con lo que según Subsecretaría de Movilidad y Seguridad Vial se han reducido los accidentes en esa localidad quindiana

9 jóvenes, entre estudiantes y egresados de la Universidad del Quindío participaran en jornada mundial de juventud que se llevará a cabo en Panamá del 22 al 27 de enero

El sacerdote Agostino Abate, cura párroco de la iglesia Pentecostés explicó que los jóvenes realizaron todo tipo de actividades para poder asistir a este importante evento que lidera la iglesia católica cada tres años.

La Gobernación del Quindío entregó 12.000 libros a rectores de instituciones educativas del departamento para fortalecer las bibliotecas escolares

la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia adelantó labores de mantenimiento en las obras de barranquismo de la Avenida Ancízar López López y la vía de acceso a esta ciudad en el sector de María Cristina, con el fin de salvaguardar esta tradición y embellecer la ciudad

En el marco de las actividades académicas conmemorativas de los 20 años del sismo del eje cafetero, desde hoy se llevará a cabo en la Universidad del Quindío la primera reunión el Consejo Directivo de la Red Universitaria de las Américas y el Caribe para la Reducción de Riesgo de Desastres

En Uniquindío se darán cita, a partir de este martes 15 de enero, los integrantes de este Consejo Directivo en representación de México, Chile, Guatemala, República Dominicana, Honduras y Colombia.

En deportes, entidades gubernamentales en el Quindío, se preparan en materia deportiva con miras a la participación en los juegos deportivos nacionales de este año.