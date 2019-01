En la Mojana piden más información sobre nueva alerta de Hidroituango

Habitantes de Guaranda, en la Mojana sucreña, piden a los gobiernos local y departamental que les expliquen en que consiste la nueva alerta emitida este fin de semana por el proyecto Hidro Ituango.

Aseguran que la poca información con que cuenta la mayoría de pobladores de la región proviene de los medios de comunicación y que se refiere generalmente a las comunidades en riesgo en Antioquia.

Juan Suarez, habitante de Guaranda, a orillas del Rio Cauca, recuerda que en la alerta pasada los reunían en el comando de Policía y les explicaban cuál era el riesgo y lo que debían hacer.“Ahora no nos dicen nada, el alcalde hace como un mes que por acá no se ve, que nos digan la verdad , no sé cuál es el misterio con ese Ituango” aseveró.

Dijo que aún tiene problemas de ansiedad y padece sobre saltos en las noches debido a la tensión que le generó la alerta sobre Hidroituango el año anterior.

Caracol Radio consultó con José Nicolás Vega, coordinador de Gestión del Riesgo en Sucre, sobre la inquietud de las comunidades de la Mojana.

El funcionario aseguró que están trabajando por órdenes del gobernador, Edgar Martínez, en establecer una sala de crisis para atender la alerta.

“consideramos que no estamos contra el tiempo, hemos recibido información el día sábado, hoy di las estamos socializando activando los protocolos de emergencia y avisándoles a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo para que tomen medidas oportunas” aseguró.

Explicó que han hecho un trabajo desde hace un aproximadamente un año cuando hubo simulacros y el diseño de una ruta de una posible evacuación.

Recordó que en Guaranda hay un sitio escogido, el Cerro de la Vaca, como punto de evacuación en caso de necesitarse pensando en el peor de los escenarios.

La alerta naranja fue emitida el fin de semana para las comunidades aguas abajo del rio Cauca debido al anuncio de cierre de la primera compuerta de la Casa de Máquinas del proyecto Hidroituango.