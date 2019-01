UNP negó seguridad a líder defensor de reclusos en Antioquia

Jorge Carmona, líder social y defensor de la población carcelaria en Antioquia, lamentó que la Unidad Nacional de Protección le notificara la negativa a su solicitud de recibir un esquema de seguridad pese a que presentó las pruebas de las amenazas de las que ha sido víctima.

“Hay una falsa preocupación del Gobierno Nacional, he recibido amenazas desde el año pasado que fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía, pero seis meses después de mi solicitud me dicen que mi nivel de riesgo es ordinario y no amerito seguridad… esta situación se convierte en algo complejo porque los líderes hacemos un trabajo con las uñas. Estamos en nivel de riesgo elevado y aquí para la UNP para otorgar seguridad tiene que ser cuando vean la persona muerta o muy mal herida”, explicó el defensor de Derechos Humanos.

Dijo que las amenazas las ha recibido porque constantemente denuncia y saca a la luz pública los abusos dentro de los centros de reclusión en Antioquia.

“Aquí en las cárceles en Medellín violan derechos, torturan gente, humillan y golpean a los presos, yo no pido la libertad de nadie, pido respeto para esta población y esto ha generado malestaresy me dicen que claudique que no más denuncias, pero esta es mi vocación”, agregó el señor Carmona.

