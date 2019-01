Epm no reporta manifestaciones en la montaña que sí ve la comunidad

En menos de 48 horas será cerrada la compuerta número 2 de la casa de máquinas de Hidroituango, un hecho que para las comunidades cercanas o en la zona de influencia del proyecto es preocupante pues consideran que con esto llegará la sequía por la reducción del caudal del río Cauca.

Por estas circunstancias, líderes sociales en la zona piden que se suspenda el cierre de la caverna porque no hay certeza de la reacción de la montaña ya que, según expertos, podría suceder que justo cuando se proceda a bajar las compuertas la presión genere un efecto succionador de la montaña.

Inclusive, según Isabel Zuleta, representante del Movimiento Ríos Vivos, la comunidad ha observadomanifestaciones externas en la montaña que hasta el momento EPM no ha reportado.

“Tenemos la certeza de que EPM oculta información y nos miente sobre lo que ocurre con el proyecto porque hemos observado manifestaciones externas de la montaña y es un gran riesgo que cierren las compuertas y aumente la presión sobre la montaña en Briceño. Hemos visto como estas manifestaciones han seguido ocurriendo y que los registros de EPM no los evidencia”, dijo la líder social.

Añadió que es importante que se establezca con prontitud si las manifestaciones en la montaña responden al socavón descubierto muy cerca de la caverna de las máquinas.

“Tenemos desconocimiento y no creemos que le preocupemos a EPM, no entendemos lo que sucede, nos preocupa que sequen el río son situaciones graves como que se venga la montaña abajo y haya sequía, maten la poca fauna y flora que queda, es tan grave inundarnos como la sequía y es lamentable que no nos brinden información certera”, añadió Isabel Zuleta, representante del Movimiento Ríos Vivos.