Taxista devuelve dinero al técnico del Cúcuta que lo dejo en el carro

En un acto de honestidad un taxista en Cúcuta identificado como Hortencio Martínez devolvió los 2.650 dólares que había dejado olvidados en el vehículo el técnico del Cúcuta Deportivo Sebastián Méndez durante un servicio que este tomo desde un centro comercial hasta su hotel.

La historia se generó al percatarse el entrenador que se había el sobre en el vehículo y frente a esto pidió colaboración de las autoridades para ubicar al conductor.

El taxista reveló al Carrusel Caracol que “yo estaba almorzando cuando me llamaron, ni me había dado cuenta, pensé que eran bolívares, era mi deber devolver el sobre, por fortuna no había hecho más carreras porque no sé qué hubiera pasado”.

Indicó el conductor que frente a esa situación, acordó con las autoridades el encuentro con el argentino y devolverle su dinero.

Por ese hecho el técnico motilón le entregó como recompensa por su noble gesto y su honestidad cuatrocientos mil pesos.