Plan de Emergencia Social inicia agenda deportiva en Cartagena

Con el desarrollo de los primeros juegos de Superación de Pobreza en el Distrito de Cartagena, el Plan de Emergencia Social Pedro Romero – PES Pedro Romero dio inicio a las actividades que se desarrollarán durante el mes de enero.

Estos torneo de golito y microfútbol se realizará los días 18, 19 y 20 de enero, en tres puntos simultáneamente de la zona suroccidental: Cerros de Albornoz (sector Los Girasoles y sector LA Paz) y Nelson Mandela, sector Campo Bello. Contando con la participación de niños, jóvenes, adolescentes y adultos de estos sectores.

La inauguración se desarrollará de la siguiente manera:

8:00 AM - Cerros Albornoz, sector Los Girasoles

10:00 AM - Cerros de albornoz sector La Paz

12:00 M - Barrio Nelson Mandela sector Campo Bello.

Los torneos de balompié relámpagos contará con el apoyo de líderes comunitarios de los sectores mencionados, con el fin de hacer una integración cordial a través del deporte entre estas comunidades, es por eso que se tendrán juegos en las categorías juvenil y mayores.

El director del Plan de Emergencia Social Pedro Romero PES – Pedro Romero, Javier Posada Meola, afirmó: “la idea además de arreglar estos escenarios deportivos y comunitarios, es generar una nueva reflexión ciudadana alrededor del tema de superación de pobreza y creemos que a partir de trabajar con los jóvenes es como se inicia este camino de superación de pobreza, en cumplimiento de la ejecución de los Planes Comunitarios que adoptamos en el mes de diciembre”.

Por su parte Jorge Valiente coordinador de la actividad dijo: “El deporte y la cultura son vehículos de integración entre las comunidades, no importa el estrato, no importan las diferencias, siempre hay posibilidades de competir sanamente y demostrar no solo el talento, sino los valores humanos como la solidaridad, perseverancia, amistad y disciplina para lograr los objetivos”.

Según la entidad este ejercicio servirá para encender los motores en El Plan de Emergencia Social Pedro Romero, con el intenso plan de acción para este año que inicia en la lucha por la superación de la pobreza extrema en el Distrito de Cartagena de Indias.