Desde hoy comienza la rotación del pico y placa para Cali

Desde este lunes y hasta el próximo 30 de junio comienza a regir la rotación del pico y placa para vehículos particulares en el perímetro urbano de la capital del Valle, confirmó la Secretaría de Movilidad de Cali.

En consecuencia, la medida será aplicada de la siguiente manera: Lunes 9 y 0, martes 1 y 2, miércoles 3 y 4, jueves 5 y 6, viernes 7 y 8 y viernes 9 y 0.

El no cumplimiento a esta disposición, que regirá de 6 a. m a 10 a. m y de 4 a.m. a 8 p.m. no tendrá comparendos pedagógicos, señaló el Secretario de Movilidad de Cali, Juan Carlos Orobio.

Indicó que la violación a la medida acarreará una sanción económica de $414.058 y quien desee estar libre de la restricción del pico y placa deberá pagar el cobro por congestión, equivalente a $ 1'628.640 por todo el año.