El paro continúa y el 17 de enero habrá marcha estudiantil

Luego de una asamblea estudiantil en la que los universitarios socializaron los acuerdos acordados con el presidente Iván Duque en diciembre del año pasado, los jóvenes dijeron que los tratados aún no son suficientes para levantar el paro nacional.

"Después de seis horas de discusión y análisis profundo sobre los acuerdos, se estableció que no hay confianza con lo pactado con el Gobierno Nacional, además, esos acuerdos no reforman de manera estructural la educación superior colombiana, entonces no se levanta el paro, continuamos en la lucha", dijo Anderson Arboleda, líder estudiantil de la universidad Industrial de Santander, UIS.

Asimismo, los estudiantes acordaron que saldrán a una marcha estudiantil programada para este 17 de enero que tiene como objetivo principal rechazar todo enfrentamiento violento con el Esmad.

Ante esto, el caso específico fue el que se registró en Popayán el pasado 13 de diciembre en el que un joven universitario perdió uno de sus ojos.Los jóvenes recalcaron que aún las clases no se reanudarán.