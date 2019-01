Aunque no han dado la orden, en Puerto Valdivia comenzaron a evacuar

Pese al esfuerzo de EPM por no generar pánico tras el hallazgo de un socavón muy cerca a la casa de máquinas de Hidroituango, a las comunidades ubicadas aguas debajo de la central energética volvió la incertidumbre y, resistiéndose a poner en riesgo sus vidas, por iniciativa propia comenzaron a evacuar principalmente los del corregimiento Puerto Valdivia.

Inclusive varios pescadores dejaron de arrojar sus redes al río Cauca por temor a que haya un creciente súbita o en el caso más extremo que haya derrumbe de la montaña.

“Realmente no dan información concreta, las autoridades no nos dicen nada y todo es confusión, algunas personas ya han salido para Valdivia y otros se han ido para Medellín o para donde familiares fuera del corregimiento, muchas personas ya no van al río por el miedo y la zozobra en la que vivimos”, cuenta doña Cecilia Álvarez una de las residentes del corregimiento.

Todavía se desconoce el grado de riesgo que para las comunidades representa esta perforación en la montaña, sin embargo en la zona ya se instaló el puesto de mando unificado y los organismos de socorro están en alistamiento para atender cualquier emergencia.