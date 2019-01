Autoridades ofrecen recompensa por tripulación secuestrada en el Catatumbo

En las últimas horas se convocó un consejo de seguridad en Norte de Santander por parte del Ejército Nacional, La Policía y en acompañamiento con la Gobernación de Norte de Santander; para conocer cómo avanzan las investigaciones que permitan dar con el paradero de la tripulación que fue secuestrada por un grupo armado ilegal en zona rural del municipio de Hacarí en la zona del Catatumbo

El general Nicacio Martínez Comandante del Ejército Nacional aseguró "hay una recompensa que se está ofreciendo a las personas que nos den información sobre las tres personas que se encuentran en este momento secuestradas, una recompensa de 100 millones de pesos, integrada por recursos de la Gobernación del departamento de Norte de Santander y de la Policía Nacional".

"Esperamos en las próximas horas podamos tener a estas personas acá en el departamento (...) tenemos varias hipótesis de los captores, no se descarta ninguna, estamos en la investigación con todos los esfuerzos de inteligencia, no queremos apresurarnos a dar una versión que no esté confirmada". Señaló

La tripulación está conformada por Julio Díaz, Carlos Quiceno y Maxwell Joya quienes se movilizaban en un helicóptero de la empresa Aerocharter S.A.S, cuando fueron atacados por un grupo guerrillero.